Снежана Егорова устроила скандал в центре Киева

Инцидент начался с того, что Егорова ехала на телеканал «Прямой», но в этот день в городе проходил марафон и практически весь центр был перекрыт. Об этом не раз предупреждали в СМИ. Телеведущая решила, что сотрудникам «Прямого» все позволено, поэтому решила объехать патруль полицейских, за что, естественно, была остановлена.

Бравируя пресс-картой журналиста, Снежана начала возмущаться и говорить патрульным, что опаздывает на прямой эфир. Также Егорова удивилась, почему машине скорой помощи проезд открыли, а журналисту не хотят открывать. «Почему я, телеведущая, руководитель проекта, не могу попасть на работу и выполнить профессиональные обязанности?» – возмущалась она.

Телеведущая долго не хотела показывать документы (как потом выяснилось, из-за отсутствия страховки). «Я шо, должна еще за страховкой следить?» – поинтересовалась Егорова у патрульного.

Вишенкой на торте стало присутствие детей Снежаны в автомобиле, которыми она также не преминула прикрыться.

Подведем итог:

1. Своими действиями поставить под угрозу жизни людей - сделано!

2. Быть журналистом, который не в теме событий города - сделано!

3. Показать наплевательское отношение на законы - сделано!

4. Тщеславие, гордыня, хамство - присутствуют!

5. Подать плохой пример детям - сделано!

Таким образом телеведущая Снежана Егорова становится главным кандидатом за право обладать номинацией "Фейл Года". Интересно, как отреагирует телеканала "Прямой" на действия своей сотрудницы, ведь это прямой репутационный удар.