Смурфики заговорили голосами Дзидзьо и Саниной

Вы не представляете себе, как я обрадовалась этой новости! В украинском дубляже популярного мультика «Смурфики» главные герои Мудрик и Смурфквитка буду разговаривать голосами Дзидзьо и Юлии Саниной. Об этом сами музыканты сообщили на своих страничках в Instagram.