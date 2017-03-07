Смурфики заговорили голосами Дзидзьо и Саниной

Вы не представляете себе, как я обрадовалась этой новости! В украинском дубляже популярного мультика «Смурфики» главные герои Мудрик и Смурфквитка буду разговаривать голосами Дзидзьо и Юлии Саниной. Об этом сами музыканты сообщили на своих страничках в Instagram.
«Ура! Наконец-то можно рассказать веселую новость! Моим голосом заговорила Смурфквітка в "Смурфики: Затерянный городок"!», - написала Санина.
«Здійснилася моя мрія! Я озвучив Мудрика - головного героя мультфільму "Смурфики: Загублене містечко"!», - поделился Дзидзьо.
Премьера мультфильма состоится 30 марта.