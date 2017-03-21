СМИ: участнице Евровидения-2017 от Армении СБУ может запретить въезд в Украину

Еще одна участница Евровидения-2017 может оказаться в черных списках СБУ Украины и не попасть на конкурс. Речь идет об Арцвик Арутюнян – участнице от Армении.
Как сообщает TSN.UA, СБУ сейчас проверяет армянскую конкурсантку Арцвик Арутюнян на счет того, посещала ли с концертами она аннексированный Крым.
Ранее советник главы МВД Антон Геращенко предложил проверить всех участников, посещали ли они полуостров. По сообщению агентства «Новости-Армения», Общественное телевидение Армении (ОТА) не получало никакого официального запроса по поводу этой ситуации.
«Армения больше десяти лет принимает участие в Евровидении, – говорится в сообщении. – Сейчас ведется подготовка к конкурсу в нынешнем году. Что касается этого вопроса, ОТА не получала никакого официального запроса по этой теме».
А вот издание Aysor.am, ссылаясь на собственные источники, заверило, что Арцвик Арутюнян не была в Крыму.
«На самом деле Арцвик не была в Крыму, но и не считает нужным оправдываться в этой искусственно созданной провокации», – говорит источник.
Известно, что родители Арцвик Арутюнян переехали в Россию, когда ей было пять лет. Певица училась в МГУ (Московский государственный университет).
Напомню, что СБУ на три года запретила въезд в Украину участнице от России Юлии Самойловой.
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