СМИ: участнице Евровидения-2017 от Армении СБУ может запретить въезд в Украину

Еще одна участница Евровидения-2017 может оказаться в черных списках СБУ Украины и не попасть на конкурс. Речь идет об Арцвик Арутюнян – участнице от Армении.

Как сообщает TSN.UA, СБУ сейчас проверяет армянскую конкурсантку Арцвик Арутюнян на счет того, посещала ли с концертами она аннексированный Крым.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко предложил проверить всех участников, посещали ли они полуостров. По сообщению агентства «Новости-Армения», Общественное телевидение Армении (ОТА) не получало никакого официального запроса по поводу этой ситуации.

«Армения больше десяти лет принимает участие в Евровидении, – говорится в сообщении. – Сейчас ведется подготовка к конкурсу в нынешнем году. Что касается этого вопроса, ОТА не получала никакого официального запроса по этой теме».