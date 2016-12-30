СМИ: Судья шоу «Голос» скоро во второй раз станет мамой

Честно признаться, я считаю, что это очень мило и очень странно одновременно – изо всех сил стараться не раскрыть свою личную жизнь, оставаясь публичным человеком. Тут уж такое дело: влез в телевизор – никуда не деться от докучающих журналистов и поклонников с их вопросами: «А не беременна ли ты?» Помните, сколько так мучили Ксению Собчак? А Екатерину Осадчую? Так вот, теперь настала очередь певицы и судьи последних двух сезонов российской версии шоу «Голос» Полины Гагариной.
Поклонники подметили, что в последнее время она предпочитает исключительно свободные наряды. И нет бы предположить, что певица просто увлеклась салатиками на новогодние праздники и теперь стесняется показывать округлившийся животик, так поклонники дружно решили, что артистка просто в положении – и давай ее засыпать вопросами.
«Журналисты и любопытные подписчики, этот пост я посвящаю вам, – пишет Гагарина. – Никаких официальных заявлений ни о чем и нигде я не делала. Задавать мне бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все-таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта».
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