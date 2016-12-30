СМИ: Судья шоу «Голос» скоро во второй раз станет мамой

Честно признаться, я считаю, что это очень мило и очень странно одновременно – изо всех сил стараться не раскрыть свою личную жизнь, оставаясь публичным человеком. Тут уж такое дело: влез в телевизор – никуда не деться от докучающих журналистов и поклонников с их вопросами: «А не беременна ли ты?» Помните, сколько так мучили Ксению Собчак? А Екатерину Осадчую? Так вот, теперь настала очередь певицы и судьи последних двух сезонов российской версии шоу «Голос» Полины Гагариной.

Поклонники подметили, что в последнее время она предпочитает исключительно свободные наряды. И нет бы предположить, что певица просто увлеклась салатиками на новогодние праздники и теперь стесняется показывать округлившийся животик, так поклонники дружно решили, что артистка просто в положении – и давай ее засыпать вопросами.