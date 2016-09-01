СМИ: Стинг исполнит гимн Украины перед боем Владимира Кличко

Знаменитый британский музыкант Стинг 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне исполнит гимн Украины перед началом боя Энтони Джошуа – Владимир Кличко, пишет в своей первоапрельской новости-шуткеsport.segodnya.ua.

Оказывается, Стинг является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко. Последний раз он посетил бой Владимира с французом Жан-Марком Мормеком в марте 2012 года. За боксерской карьерой украинцев певец следит уже более 15 лет, став фаном братьев после поединка Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом в 2003 году, который был признан лучшим боем десятилетия в супертяжелом весе.

Узнав о бое в Лондоне, Стинг сам выступил с такой инициативой. В дуэте с ним украинский гимн может исполнить жена Виталия – Наталья Кличко. Также Наталья поможет Стингу в разучивании текста гимна.

Напомню, что перед боями Владимира Кличко гимн Украины исполняли наши победительницы Евровидения Руслана (в марте 2007 года в немецком Мангейме, когда Владимир встречался с американцем Рэем Остином) и Джамала (в октябре 2013 года в Москве перед боем с Александром Поветкиным).

Шутки шутками, а как было бы здорово, если бы оказалось правдой!

Фото: Rockcult