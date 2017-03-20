СМИ рассекретили имя будущего мужа Седоковой

Уже не секрет, что 34-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова через два месяца станет матерью третьего ребенка и совсем скоро – женой!
На днях Анна опубликовала на своей страничке в Instagram двойное признание: она возвращается на ТВ и ей придется распрощаться со статусом свободной девушки.
«Мне тут сделали предложение, от которого я не смогла отказаться, – пишет Седокова. – Так что 1. Я возвращаюсь на TV. Люблю его, не могу. 2. Мне все же придется изменить статус свободной девушки. Люблю его, не могу».
Правда, имя своего избранника певица держит под семью замками. Но, как сообщает KP.UA, бабушка ее второго мужа Максима Чернявского, от которого в 2011 году Анна родила дочь Монику, рассказала по секрету всему свету, за кого собирается под венец певица. Дело в том, что Марина Петровна Чернявская не очень любит Седокову, так как она редко позволяет ее любимому внуку видеться с дочерью.
Так вот, по словам Марины Петровны, будущего мужа Седоковой зовут Артем Комаров, он на девять лет младше Анны, воспитывает сына от первого брака, а его отец – очень богатый человек. Артем – член совета директоров одного из крупнейших предприятий России (ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»), а состояние его папы, Андрея Комарова, по данным Forbes, составляет около миллиарда долларов.
Источники в окружении певицы заверили: свадьба состоится в ближайшие несколько недель. Также известно, что дочерям Седоковой – Монике и Алине (от первого брака с Валентином Белькевичем) – уже сшили платья на торжество из той же ткани, что и свадебный наряд мамы.
Заглавное фото: vokrug.tv