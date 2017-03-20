СМИ рассекретили имя будущего мужа Седоковой

Уже не секрет, что 34-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова через два месяца станет матерью третьего ребенка и совсем скоро – женой!

На днях Анна опубликовала на своей страничке в Instagram двойное признание: она возвращается на ТВ и ей придется распрощаться со статусом свободной девушки.