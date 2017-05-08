СМИ: Позитив из «Время и Стекло» впервые станет отцом

Друзья, тут до меня дошли слухи, что жена Алексея (Позитива) Завгороднего в интересном положении. Причиной таких разговоров стали новые снимки Анны в Instagram.
Сейчас Потап и Настя, а также Позитив, вместе с женой проводят время в Америке. Там компания отметила уже два дня рождения - Насти и Потапа. Снимками со своего отдыха, который они совмещают с концертами, друзья охотно делятся в соцсетях.
Так, внимательные подписчики рассмотрели на некоторых фотографиях выпирающий животик Анны Завгородей. А некоторым ее фигура показалась слегка поправившейся, а после того, как на одном из фото Позитив бережно обнял жену за животик, фанаты решили, что в семье скоро будет пополнение.