СМИ: Позитив из «Время и Стекло» впервые станет отцом

Друзья, тут до меня дошли слухи, что жена Алексея (Позитива) Завгороднего в интересном положении. Причиной таких разговоров стали новые снимки Анны в Instagram.

Публикация от Аня Андрийчук-Завгородняя (@annchuk) Май 8 2017 в 8:44 PDT

Сейчас Потап и Настя, а также Позитив, вместе с женой проводят время в Америке. Там компания отметила уже два дня рождения - Насти и Потапа. Снимками со своего отдыха, который они совмещают с концертами, друзья охотно делятся в соцсетях.

Публикация от Аня Андрийчук-Завгородняя (@annchuk) Май 8 2017 в 11:17 PDT

Публикация от Aleksey Zavgorodniy (@positiff) Май 9 2017 в 1:09 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Май 9 2017 в 12:00 PDT