СМИ: Потап и Настя сыграют свадьбу в марте

І знову чутки про весілля Потапа і Насті Каменських. Пам'ятаєте, я нещодавно розповідала, що музиканти ще кілька місяців тому, назад планували одружитися, але через травму Каменських торжество перенесли.

І ось мої колеги з газети «Вісті» поділилися інформацією. За інформацією джерел, пара побралася ще восени «і з того часу вони вже не особливо приховують свої відносини в шоу-бізнесових колах. А ось весілля з розписом і красивою церемонією планують на березень, але без розголосу».

Впевнена: якщо це правда, то без розголосу така подія в шоу-бізнесі вже точно не пройде. Обіцяю, що я буду першою, хто вам все розповість в найдрібніших подробицях.

Фото: facebook.com/potapinastya