СМИ: Катя Осадчая стала мамой во второй раз

Я так долго ждала, когда смогу сообщить вам эту новость. И вот, кажется, пора. Катя Осадчая родила, сообщает Ivona.

Журналисты подметили, что телеведущей не оказалось на церемонии премии Marie Claire, которую она должна была вести. Вместо нее на сцене появился ее коллега Дмитрий Комаров.

Так же издание просто уверено, что отцом ребенка является актера и телеведущий Юрий Горбунов. Мы утверждать ничего такого не будем, но вы же помните, сколько всяких мелочей указывают на это. А еще, если верить слухам, родила Екатерина мальчика.

В любом случае, мы Мусей очень рады — очень уж любим такие новости. Поздравляем!

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