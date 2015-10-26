СМИ: Джеймса Бонда снова сыграет Дэниел Крейг

Ну давайте уже тогда вернем Пирса Броснана! Еще совсем недавно я рассказывала вам о том, что новым агентом 007 станет мой любимчик Том Хиддлстон. Однако на днях в СМИ появилась совершенно другая информация.

Новым Джеймсом Бондом может стать старый Джеймс Бонд. Создатели бондианы отказали Тому Хиддлстону в роли агента 007, отдав предпочтение Дэниелу Крейгу, пишет Ivona.

Дело в том, что творцы культовой истории об агенте 007 не считают звезду «Ночного администратора» достаточно мужественным для данного персонажа.