СМИ: Джеймса Бонда снова сыграет Дэниел Крейг

Ну давайте уже тогда вернем Пирса Броснана! Еще совсем недавно я рассказывала вам о том, что новым агентом 007 станет мой любимчик Том Хиддлстон. Однако на днях в СМИ появилась совершенно другая информация.
Новым Джеймсом Бондом может стать старый Джеймс Бонд. Создатели бондианы отказали Тому Хиддлстону в роли агента 007, отдав предпочтение Дэниелу Крейгу, пишет Ivona.
Дело в том, что творцы культовой истории об агенте 007 не считают звезду «Ночного администратора» достаточно мужественным для данного персонажа.
Режиссер фильмов Барбара Брокколи посчитала Хиддлстона «слишком холеным и недостаточно мужественным» для этой роли. Поэтому новым Бондом может вновь стать 49-летний Дэниел Крейг, который ранее категорично отказывался от контракта на следующие фильмы об агенте 007 даже за гонорар в 100 миллионов долларов.
Ходят слухи, что Барбаре удалось уговорить Крейга, который впервые появился в роли Бонда в 2005 году, когда снялся в фильме «Казино "Рояль"». Затем он сыграл агента 007 еще в трех лентах, после чего решил отказаться от роли из-за критики картин с его участием и травмы колена, полученной на съемках.
А я не согласна с Барбарой: дорогу молодым!
Заглавное фото: gazeta.ru