Smart-остановки, речной трамвай и ремонт дороги: каким будет Киев к Евровидению

Чем ближе конкурс, тем больше вопросов у киевлян: как будет работать транспортная развязка для иностранцев? Что будет с МАФами? Починят ли дороги? Где гости будут гулять по городу? И главное – как они переживут испытание общественным транспортом?

На все эти вопросы моим коллегам из Realist.online ответил депутат Киевсовета Олег Петровец, в округе которого расположен МВЦ. Он заверил, что все под контролем и с наступлением теплой погоды подготовка перейдет в активную фазу.