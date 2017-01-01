Smart-остановки, речной трамвай и ремонт дороги: каким будет Киев к Евровидению

Все мы в предвкушении Евровидения-2017! И, честно говоря, многих интересуют не столько подробности самого конкурса, сколько то, каким будет Киев в эти дни. Ведь в столицу приедет огромное количество гостей со всей Европы, да и не только.
Чем ближе конкурс, тем больше вопросов у киевлян: как будет работать транспортная развязка для иностранцев? Что будет с МАФами? Починят ли дороги? Где гости будут гулять по городу? И главное – как они переживут испытание общественным транспортом?
На все эти вопросы моим коллегам из Realist.online ответил депутат Киевсовета Олег Петровец, в округе которого расположен МВЦ. Он заверил, что все под контролем и с наступлением теплой погоды подготовка перейдет в активную фазу.
Итак, к Евровидению в городе хотят установить smart-остановки.
«К Евровидению планируется брендирование общественного транспорта как частного, так и коммунального, – говорит Олег Петровец. – Но это касается только того транспорта, который будет курсировать через основные точки локации Евровидения, в том числе МВЦ. Таким образом, будет обозначено, что именно этим автобусом или троллейбусом туристы смогут добраться до конкретного пункта. Необходимая информация будет размещена и на остановках общественного транспорта. Уже утвержден макет smart-остановок. Они будут оснащены электронной навигацией, которая позволит быстро проложить нужный маршрут на тачскринах. Такие павильоны ожидания планируется установить возле МВЦ и в центре столицы. Место их расположения пока обговаривается.
Кроме того, вблизи МВЦ и станции метро «Левобережная» мы планируем перенести некоторые остановки на новые места из-за большого пассажиропотока».
В метро будет максимально привлечен англоязычный персонал и волонтеры.
«В Киевском метрополитене работает персонал, который владеет английским языком, – продолжает Петровец. – Наибольшее количество англоговорящих сотрудников можно будет встретить на пересадочных станциях, где ожидается скопление туристов, станциях в центре Киева и непосредственно возле основной локации Евровидения на станции «Левобережная». На помощь придут и волонтеры, которые будут одеты в одежду с брендом Евровидения. Частные перевозчики в Киеве также будут адаптироваться под этот конкурс. Конечно, мы не можем всех заставить культурно себя вести, владеть базовыми знаниями английского языка, но рекомендуем прислушаться к нашим просьбам и не ударить в грязь лицом».
В городе будет работать речной трамвай. «Речной транспорт в столице курсирует уже давно, – рассказывает чиновник. – Конкретно в период Евровидения мы хотим его использовать как возможность передвижения туристов от Речного вокзала (Почтовая площадь) до Никольской Слободки (возле МВЦ), где расположен яхт-клуб. Эти остановки готовят под прием пассажиров: устанавливаются кассы, оборудование для швартовки. Такой речной трамвай начнет осуществлять рейсы за три-четыре дня до Евровидения. Планируем запустить пять-семь катеров, но точное количество будет известно ближе к маю, как и график рейсов и стоимость билетов. По прибытии на Никольскую Слободку туристы смогут воспользоваться электромобилями, которыми их доставят до МВЦ. Такую возможность (не бесплатно) предоставляют инвесторы. А кто за активный способ жизни, можно пройти пешком до МВЦ всего лишь 500 метров.
КП «Плесо» возьмется за очистку прибережных зон Днепра от зарослей, где расположатся причалы, и участков реки, по которым будет курсировать речной трамвай».
С наступлением теплой погоды начнутся ремонтные работы на Броварском проспекте и Южном мосту. Планируется ремонт асфальтового покрытия у МВЦ и прилегающих территорий, подъездных путей для частных автомобилей.
Кроме того, к Евровидению будет демонтировано 90 процентов МАФов вблизи МВЦ и станции метро «Левобережная». У оставшихся десяти процентов, работающих на законных основаниях, планируется замена фасада, приведение его в актуальное состояние за счет владельцев или перенос в другие места. Где будет расположен МАФ, решает Департамент благоустройства города в кооперации с благоустройствами района.
Напомню, что по обе стороны МВЦ расположились два недостроенных объекта – здание НАК «Нафтогаз Украины», которому уже примерно 30 лет, и два жилых дома у Днепра.
По словам депутата, после длительных переговоров было принято решение на год продлить срок договора аренды для НАК «Нафтогаз». Взамен компания к Евровидению обустроит территорию вокруг здания за свой счет. Также «Нафтогаз» дал согласие на брендирование постройки и установки экрана для трансляции конкурса.
Относительно недостроенных жилых зданий киевская власть еще ведет переговоры с застройщиками. В этом случае рассматривается два варианта: прикрыть объекты брендовыми плакатами или разрешить достроить эти здания и провести фасадные работы.
По поводу финансовых вложений в благоустройство Киева Олег Петровец сообщил, что «взамен город планирует заработать около 600 миллионов гривенот проведения Евровидения».
Планы наполеоновские, но мы будем до последнего верить и надеяться на лучшее!