Слово не воробей: интернет-конфликт между Илоном Маском и спасателем обошелся в копеечку для главы Tesla

«Обмен сообщениями с Верном Ансвортом пересек черту, – говорится в открытом письме от лица инвесторов. – Я подозреваю, что вы согласны, учитывая то, что вы удалили сообщение из Twitter, однако для восстановления доверия инвесторов потребуется больше, чем это».

Маск извинился в Twitter перед дайвером. Предприниматель пояснил, что его предыдущие высказывания были произнесены на эмоциях.

«Мои слова были сказаны в гневе после того, как господин Ансворт сделал несколько неправдивых замечаний и предложил мне вступить в половой акт со спасательной капсулой, созданной нами из добрых побуждений и в соответствии со всеми техническими характеристиками, указанными руководителем спасателей, – написал глава Tesla. – Тем не менее его действия в отношении меня не оправдывают мои действия в отношении него, и вот за это я приношу свои извинения господину Ансворту и компаниям, которые я представляю как руководитель. Вина лежит исключительно на мне».

Напомним, группа из 12 школьников и тренер их футбольной команды пропали в пещере Тхам Луанг 23 июня. Они оказались заблокированы в одном из больших залов из-за наводнения. Операция по спасению длилась трое суток: 10 июля на поверхность доставили последнего подростка. В настоящий момент пострадавшие проходят лечение в больнице.