Слезы Бабкина, танцы от Monatika и церковный хор: кто прошел в финал «Голосу країни 7»

Друзья, а время-то летит! В пасхальный вечер определились финалисты шоу «Голос країни 7»: Вера Кекелия из команды Сергея Бабкина, Ингрет Костенко из команды Потапа, Анна Кукса из команды Джамалы и Александр Клименко из команды Тины Кароль. Именно этих участников выбрали телезрители путем телефонного и sms-голосования, и теперь им предстоит сразиться за победу в суперфинале проекта.
Открыл эфир тренер проекта «Голос. Діти 3» MONATIK песней «Упали в любовь и ударились в танцы». Артист поздравил всех со светлым праздником Пасхи и своим зажигательным выступлением заставил танцевать звездных тренеров.
Специальный сюрприз ждал зрителей проекта от Джамалы – на сцене «Голосу країни 7» тренер презентовала авторскую романтическую композицию «Любити», которую она посвятила своему будущему мужу.
Финалисткой команды Сергея Бабкина стала Вера Кекелия, исполнившая песню Владимира Ивасюка «Запроси мене у сни». Во время невероятно захватывающего и красивого номера участница летала над залом на золотистом полумесяце и буквально шагала по воздуху. Сергей Бабкин не мог сдержать слез, вдохновленный выступлением девушки.
Каждый из тренеров вместе со своими полуфиналистами исполнил песню в составе трио: Сергей Бабкин вместе с участницами своей команды спел авторскую песню «Забери», Джамала – композицию Кристины Агилеры «Beautiful», Потап – хит группы «Грибы» «Тает лед», а Тина Кароль – песню на слова Тараса Шевченко «Думи мої, мої думи».
До грандиозного финала главного вокального проекта страны «Голос країни-7» осталось совсем немного времени. Уже в следующее воскресенье мы узнаем имя победителя!