Слезы Бабкина, танцы от Monatika и церковный хор: кто прошел в финал «Голосу країни 7»

Друзья, а время-то летит! В пасхальный вечер определились финалисты шоу «Голос країни 7»: Вера Кекелия из команды Сергея Бабкина, Ингрет Костенко из команды Потапа, Анна Кукса из команды Джамалы и Александр Клименко из команды Тины Кароль. Именно этих участников выбрали телезрители путем телефонного и sms-голосования, и теперь им предстоит сразиться за победу в суперфинале проекта.

Открыл эфир тренер проекта «Голос. Діти 3» MONATIK песней «Упали в любовь и ударились в танцы». Артист поздравил всех со светлым праздником Пасхи и своим зажигательным выступлением заставил танцевать звездных тренеров.