Слежка за пользователями недешево обойдется компании Google

Как сообщает издание The Washington Post, речь идет о неотключаемой функции контроля за местоположением пользователей мобильных приложений Google (например, «Карты» и «Поиск»).

Ранее стало известно, что если пользователь iOS- или Android-устройства не дает на это разрешения, многие сервисы Google все равно будут следить за ним, даже в том случае, если «история местоположения» умышленно отключена. Фактически ее отключение лишь означает, что информация не вносится в хронику действий и не видна пользователю.

Компания ранее отреагировала на обвинения, заметив, что делает это ради стабильной работы сервисов. Прокуратура Аризоны отказалась сообщать, сколько пользователей пожаловалось на Google. Если вина корпорации будет доказана, то штраф составит около 10 000 долларов за каждого истца.

Напомним, компанию заподозрили в шпионаже в середине августа. Чтобы подтвердить свои опасения, журналисты заручились поддержкой ученых из Принстонского университета. Совместно им удалось воссоздать карту всех передвижений одного из исследователей, хотя функция Location History на его Android-смартфоне была отключена.

Как выяснилось, чтобы полностью отказаться от слежки, необходимо покопаться в настройках учетной записи и найти пункт Web and App Activity («история приложений и веб-поиска»), активный по умолчанию. Лишь после его отключения сбор данных прекращается.