Славу Каминских изнасиловали в новом клипе «НеАнгелов»

Дуэт «НеАнгелы» решил шокировать своих поклонников и им это удалось. Сегодня группа презентовала новый клип на песню «Точки». Режиссером видео стал Сергей Ткаченко.
В ролике много эротики, страданий и, даже, есть насилие. Так, по замыслу режиссера мужчина насилует Славу, бьет ее, а потом оставляет плакать на столе.
Затем действие в клипе разворачивается в клубе, где другая участница «НеАнгелов» Виктория развлекается с разными мужчинами, откровенно целуется и позволяет себе прочие непристойности.
Увы, но такая откровенность «НеАгелов» в клипе не очень понравилась поклонникам.
«Как мне нравится эта песня, но клип даже не смогла досмотреть до конца. Извините меня, но вышла вульгарная тошниловка. Как по мне, это худший клип НеАнгелов», - пишут одни.
«Видеоряд, конечно, яркий. Но непонятно, как этот секс-угар вписывается в смысл песни», - возмущаются другие.
Есть и те, кому работа понравилась. Так, одни отметили, что из Виктории вышла бы неплохая актриса.
«Картинка завораживает. Вы очень постарались!» - откликнулись остальные.