Славу Каминских изнасиловали в новом клипе «НеАнгелов»

Дуэт «НеАнгелы» решил шокировать своих поклонников и им это удалось. Сегодня группа презентовала новый клип на песню «Точки». Режиссером видео стал Сергей Ткаченко.

В ролике много эротики, страданий и, даже, есть насилие. Так, по замыслу режиссера мужчина насилует Славу, бьет ее, а потом оставляет плакать на столе.

Затем действие в клипе разворачивается в клубе, где другая участница «НеАнгелов» Виктория развлекается с разными мужчинами, откровенно целуется и позволяет себе прочие непристойности.