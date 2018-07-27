Слава Каминская с юмором приняла эстафету «Танців з зірками»

В шуточном видеоролике певица просит своего мужа, популярного пластического хирурга, сделать ей роскошные ноги. Чтобы удовлетворить запрос супруги, Каминский отправляется на «мокрое дело» и похищает из театра балерину, чьи ноги позднее «пришьет» Славе.

По традиции челенджа, Слава передала эстафету следующему возможному участнику «Танців» – актеру Павлу Вишнякову, который играет главную роль в сериале «Опер по вызову» на телеканале «2+2».

Напомним, помимо Славы Каминской и Игоря Ласточкина, вызов на участие в шоу приняли бизнесмен Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, боксер Денис Беринчик и звездный тренер Анита Луценко.