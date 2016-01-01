Слава из «НеАнгелов» продемонстрировала эротику с мужем

Солистка группы «НеАнгелы» Слава и ее муж, пластический хирург Эдгар Каминский, на новогодние праздники улетели на Сейшельские острова, причем без детей. Судя по снимкам, которые певица выкладывает на своих страничках в соцсетях, они предаются там всевозможным удовольствиям.
Кстати, вторая солистка «НеАнгелов» Вика сейчас тоже отдыхает в экзотической стране – в Таиланде. «Свободна, влюблена и счастлива как никогда!» – написала она у себя в соцсети, намекая, что в ее жизни новая любовь...
Что же, пусть у всех все сложится хорошо! С праздниками!