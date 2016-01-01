ТЕЛЕКРИТИКА

Слава из «НеАнгелов» продемонстрировала эротику с мужем

Певица поделилась жаркими фото с отдыха

Дуся
Солистка группы «НеАнгелы» Слава и ее муж, пластический хирург Эдгар Каминский, на новогодние праздники улетели на Сейшельские острова, причем без детей. Судя по снимкам, которые певица выкладывает на своих страничках в соцсетях, они предаются там всевозможным удовольствиям.

«Дождик. В этом есть своя романтика», – так Слава подписала фото, на котором она в бассейне с мужем. Супруги отдыхают в одном из фешенебельных курортных отелей Сейшел

Все фото – соцсети Славы Каминской

«Фото by муж»...

Кстати, вторая солистка «НеАнгелов» Вика сейчас тоже отдыхает в экзотической стране – в Таиланде. «Свободна, влюблена и счастлива как никогда!» – написала она у себя в соцсети, намекая, что в ее жизни новая любовь...

Что же, пусть у всех все сложится хорошо! С праздниками!