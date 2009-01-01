Слава из «НеАнгелов» объявила войну «сиськам», а Даша Астафьева «зажгла» с тремя парнями

На сцене одного из столичных ночных клубов впервые прошла церемония награждения самых-самых мужчин от журнала XXL. Премии вручали красавицы с обложек этого мужского глянца.
Отныне премия XXL Men’s Awards станет ежегодной, а выбирать лучших мужчин в разных категориях будут в том числе и читатели. Пока же жюри – это редакция XXL и партнеры журнала. В качестве награды – символический хрустальный прямоугольник и букет цветов с красным стручковым перцем. Лучшими из лучших в этот раз стали: в номинации «Спортсмен» – Олег Верняев, «Исполнитель» – Monatik, «Хореограф» – Влад Яма, «Ресторатор» – Дмитрий Борисов, «Дизайнер» – Андре Тан, «Актер» – Владимир Зеленский, «Завидный холостяк» – Дмитрий Комаров, «Продюсер» – Потап, «Фотограф» – Виталий Руденко, «Кинорежиссер» – Мирослав Слабошпицкий, «Телеведущий» – Юрий Горбунов, «Клипмейкер» – Леонид Колосовский. Естественно, по случаю вручения премии собралась звездная тусовка. Ведущие вечера – Артем Гагарин и Александр Скичко. Ниже – наш фоторепортаж.
Кстати, я задала хореографу каверзный вопрос: как он отреагировал бы, если бы его красавица-жена Лилия захотела бы сняться обнаженной для обложки мужского глянца?
– Мне и самому было интересно, как бы я отреагировал, – задумался Влад. – Мы с Лилией в семье стараемся слушать друг друга, поэтому в первую очередь я пытался бы ее понять. А вообще… Если все технично прикрыть, полускромно, то в теории да. Хотя я ревнивый. Моя мечта – чтобы жена ходила в арабской одежде! Когда мы с ней ходим в ночные клубы, другие мужчины на нее очень обращают внимание. С одной стороны, я горд, а другой – меня это напрягает.
За кулисами певица разоткровенничалась со мной:
– Мне кажется, сисек слишком много, – призналась Слава. – Может, потому что мой муж – пластический хирург, у меня предвзятое отношение? Думаю, мужчин это уже меньше интересует. Сейчас в мужском журнале должны быть одни машинки и спорт, баскетбол. А сиськами уже никого не удивишь. Ну а сама я там снялась для того, чтобы бабы посмотрели, как я могу выглядеть после того, как родила двоих детей!
– На снимки обнаженных женщин я не ведусь, ведь сам работаю с моделями, – сказал мне Тан. - А настоящая женщина, мне кажется, должна быть хранительницей очага, но при этом реализована также в карьере. Хозяйка в доме, прекрасная мать, путана в постели! И к тому же еще профессионал своего дела. Вот такая нелегкая доля у вас, женщин.
– Нет, отдыхать как раз еду в конце недели в Рим и Милан со своими детками, – заулыбалась продюсер и бывшая жена Потапа. – Почему так выгляжу, даже не знаю. Спасибо за комплимент! Я счастливый человек, у меня работа и дети, все хорошо. А вообще я уже неделю не пила ни одного коктейля в своем Mozgi-баре, может, секрет в этом?
Одной из гостей вечера была Даша Астафьева. Ее выступление выбило всю мужскую половину зала в нокаут. Певица и модель исполнила эротический танец с тремя мужчинами, а потом объявила очередного победителя.
А вот Надя Дорофеева, также блиставшая на одной из обложек XXL, никакой эротики в этот раз не устраивала. Я ее спросила, не считает ли она эту премию слегка сексистской, ведь награждают исключительно мужчин.
– Почему? – удивилась солистка группы «Время и Стекло». – Бывают же премии и для женщин. Вот, к примеру, в прошлом году меня наградили на ежегодной церемонии «Женщина года» – я тогда победила в номинации «Певица года».
К полуночи все стали расходиться. И я тоже поспешила домой, пританцовывая после напутствия Оли Поляковой. Забавное получилось награждение. Ждем новых премий!