ТЕЛЕКРИТИКА

Слава из «НеАнгелов» объявила войну «сиськам», а Даша Астафьева «зажгла» с тремя парнями

Как глянцевый журнал вручал премию XXL Men’s Awards, среди победителей которой – только мужчины

Дуся

На сцене одного из столичных ночных клубов впервые прошла церемония награждения самых-самых мужчин от журнала XXL. Премии вручали красавицы с обложек этого мужского глянца.


Отныне премия XXL Men’s Awards станет ежегодной, а выбирать лучших мужчин в разных категориях будут в том числе и читатели. Пока же жюри – это редакция XXL и партнеры журнала. В качестве награды – символический хрустальный прямоугольник и букет цветов с красным стручковым перцем. Лучшими из лучших в этот раз стали: в номинации «Спортсмен» – Олег Верняев, «Исполнитель» – Monatik, «Хореограф» – Влад Яма, «Ресторатор» – Дмитрий Борисов, «Дизайнер» – Андре Тан, «Актер» – Владимир Зеленский, «Завидный холостяк» – Дмитрий Комаров, «Продюсер» – Потап, «Фотограф» – Виталий Руденко, «Кинорежиссер» – Мирослав Слабошпицкий, «Телеведущий» – Юрий Горбунов, «Клипмейкер» – Леонид Колосовский. Естественно, по случаю вручения премии собралась звездная тусовка. Ведущие вечера – Артем Гагарин и Александр Скичко. Ниже – наш фоторепортаж.

На входе всех встречали девушки-модели

Фото: здесь и далее Наталья Боровик

Иногда – полуодетые

Телеведущая Ольга Цибульская присмотрела себе новый автомобиль. А может, угнать хочет?

Дизайнер Серж Смолин в антураже из шампанского и перцев

Телеведущий и шоумен Дядя Жора пришел с женой

А Влад Яма – один

Кстати, я задала хореографу каверзный вопрос: как он отреагировал бы, если бы его красавица-жена Лилия захотела бы сняться обнаженной для обложки мужского глянца?

– Мне и самому было интересно, как бы я отреагировал, – задумался Влад. – Мы с Лилией в семье стараемся слушать друг друга, поэтому в первую очередь я пытался бы ее понять. А вообще… Если все технично прикрыть, полускромно, то в теории да. Хотя я ревнивый. Моя мечта – чтобы жена ходила в арабской одежде! Когда мы с ней ходим в ночные клубы, другие мужчины на нее очень обращают внимание. С одной стороны, я горд, а другой – меня это напрягает.

А потом Яма пошел общаться с дизайнером Андре Таном

Гости собираются, представление начинается

Первый победитель – гимнаст Олег Верняев

Выступление группы «Агонь» во главе с Антоном Савлеповым сразу оживило атмосферу

Савлепов изгалялся как мог

Слава из «НеАнгелов», которая объявляла со сцены победителя, пришла в ярко-красном костюме.

«Что вывалилось из шкафа, то и надела», – призналась она

За кулисами певица разоткровенничалась со мной:

– Мне кажется, сисек слишком много, – призналась Слава. – Может, потому что мой муж – пластический хирург, у меня предвзятое отношение? Думаю, мужчин это уже меньше интересует. Сейчас в мужском журнале должны быть одни машинки и спорт, баскетбол. А сиськами уже никого не удивишь. Ну а сама я там снялась для того, чтобы бабы посмотрели, как я могу выглядеть после того, как родила двоих детей!

Дизайнер Андре Тан в окружении прекрасных дам

– На снимки обнаженных женщин я не ведусь, ведь сам работаю с моделями, – сказал мне Тан. - А настоящая женщина, мне кажется, должна быть хранительницей очага, но при этом реализована также в карьере. Хозяйка в доме, прекрасная мать, путана в постели! И к тому же еще профессионал своего дела. Вот такая нелегкая доля у вас, женщин.

Счастливый ресторатор Дмитрий Борисов

Продюсер Ирина Горовая вышла на сцену получить премию за Потапа: он был как раз на концерте в Краматорске

Кстати, Ирина невероятно помолодела и похорошела. Возможно, причина в новой любви? Или Ира только что вернулся с отдыха?

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– Нет, отдыхать как раз еду в конце недели в Рим и Милан со своими детками, – заулыбалась продюсер и бывшая жена Потапа. – Почему так выгляжу, даже не знаю. Спасибо за комплимент! Я счастливый человек, у меня работа и дети, все хорошо. А вообще я уже неделю не пила ни одного коктейля в своем Mozgi-баре, может, секрет в этом?

Клипмейкер Леонид Колосовский: «В хорошем мужском глянце все должно быть сбалансированно. Правильные статьи, интересные мужчинам, спорт, здоровье, автомобили, мужские клубы. Ну и куда без красивых женщин?»

Одной из гостей вечера была Даша Астафьева. Ее выступление выбило всю мужскую половину зала в нокаут. Певица и модель исполнила эротический танец с тремя мужчинами, а потом объявила очередного победителя.

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А вот Надя Дорофеева, также блиставшая на одной из обложек XXL, никакой эротики в этот раз не устраивала. Я ее спросила, не считает ли она эту премию слегка сексистской, ведь награждают исключительно мужчин.

– Почему? – удивилась солистка группы «Время и Стекло». – Бывают же премии и для женщин. Вот, к примеру, в прошлом году меня наградили на ежегодной церемонии «Женщина года» – я тогда победила в номинации «Певица года».

Надя Дорофеева в окружении ведущих вечера

Дмитрий Монатик тоже не ушел без премии

За кулисами певец признался, что обожает мужской глянец: «Меня интересуют абсолютно разные темы. Например, я люблю, когда в мужском журнале рассказывают о новинках техники, автомобильной индустрии. Ну и, конечно, я как мужчина люблю смотреть на женскую красоту!»

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Оля Полякова не церемонилась с гламурной публикой. «Так, а ну встали со своих мест! – скомандовала она. – Вы что, хотите, чтобы у вас геморрой был? Вы знаете, что это болезнь шоу-бизнеса?!»

Полякова: «Кто сейчас не пойдет танцевать – у того вырастет вот такая ж...па!» Слова подействовали волшебно – зал пустился в пляс.

К полуночи все стали расходиться. И я тоже поспешила домой, пританцовывая после напутствия Оли Поляковой. Забавное получилось награждение. Ждем новых премий!



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