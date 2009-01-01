Слава из «НеАнгелов» объявила войну «сиськам», а Даша Астафьева «зажгла» с тремя парнями

Кстати, я задала хореографу каверзный вопрос: как он отреагировал бы, если бы его красавица-жена Лилия захотела бы сняться обнаженной для обложки мужского глянца?

– Мне и самому было интересно, как бы я отреагировал, – задумался Влад. – Мы с Лилией в семье стараемся слушать друг друга, поэтому в первую очередь я пытался бы ее понять. А вообще… Если все технично прикрыть, полускромно, то в теории да. Хотя я ревнивый. Моя мечта – чтобы жена ходила в арабской одежде! Когда мы с ней ходим в ночные клубы, другие мужчины на нее очень обращают внимание. С одной стороны, я горд, а другой – меня это напрягает.