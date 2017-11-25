ТЕЛЕКРИТИКА

Слабоумие и отвага: парня назвали идиотом за прыжок перед движущимся поездом

Дуся
Парень из Лондона перепрыгнул с одного перрона на другой в лондонском метро прямо перед движущимся поездом. Видео прыжка попало в сеть и вызвало недовольство пользователей.

(@uglyfuckingteen)

Видео сделано в замедленном режиме съемки, а перед прыжком молодой человек намеренно ждет, чтобы сделать ситуацию максимально опасной.

Пользователи соцсетей осудили безрассудство парня и назвали его идиотом.

«Только представьте, он молод, свободен от долгов, не несет никакой ответственности, весь мир у его ног, но в качестве хобби парень выбрал прыжки через железнодорожные платформы», – пишут в одном из комментариев к видео.

Другие юзеры написали, что поступок прыгуна их совершенно не впечатлил и попросили парня хотя бы подумать о матери.

Администрация метрополитена заверила, что уже начала расследование и связалась с полицией для того, чтобы разыскать и привлечь к ответственности трюкача.

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