«Скрябин» теперь – с женским вокалом «Пающіх трусов»

Когда мне позвонил гитарист «Скрябина» Алексей Зволинский и сказал, что на вокале у них теперь будет девушка, я сначала решила, что он шутит. Но уже через пару часов мы сидели с солисткой Ольгой Лизгуновой и обсуждали ее новое амплуа.
Оля, в течение пяти лет ты была в «Скрябине» на бэк-вокале, и вот, наконец, стала фронтвумен. Поздравляю! Как это получилось?
Официального предложения не было, это вышло само собой. Постоянного солиста в «Скрябин» мы найти по-прежнему не можем (Мы об этом писали, - Авт.). Да это и нонсенс, ведь Кузьму никто не заменит. Вот и решили сделать главным женский вокал. Сейчас идут активные репетиции, у меня появились сольные песни. На днях мы презентуем написанную Кузьмой песню «Я сховаю тебе» в абсолютно новом звучании, с моим вокалом. И меня как солистку группы официально презентуем в СМИ именно этой композицией.
Нет. У нас все на доверии. И никаких ограничений. Да и какие они могут быть? Не краситься в черный цвет, что ли?
«У нас запрещено не пить на концертах!»
Это же рок! (Смеется) У нас, наоборот, запрещено не пить на концерте! Помните, как было в Pantera (Знаменитая американская метал-группа, - Авт.)? Музыканта не брали в группу, если он не пьет, и если он вегетарианец. Но насчет нас это шутка, конечно.
Если честно, я вообще не люблю группы с женским вокалом. Я с детства фанат Kiss, Whitesnake, Deep Purple. А женский вокал меня просто не цепляет. Вот, может, мой кого-то зацепит.
Конечно, группа всегда будет ассоциироваться с Кузьмой, но мы не хотим останавливаться. Поэтому собираемся писать новые песни и думаем одну из них посвятить Андрею. Надо двигаться дальше. Я, кстати, и сама пишу песни. У меня есть свой рок-проект Liz Gun, но, конечно, это не формат «Скрябина».
Я это совмещаю давно, хоть и не была до сих пор в «Скрябине» ведущей вокалисткой. Пока что получается. И мне это в удовольствие. Женский коллектив – одно, а мужской – совершенно другое. Две совсем разные атмосферы, никогда не скучно.
«С родителями Кузьмы находим компромиссы»
Ну если я еще здесь, значит, все в порядке. (Улыбается) Родители часто дают советы. Когда я еще была бэк-вокалисткой, они после концертов подходили ко мне: «Вот в этот момент лучше не улыбайся, а здесь делай так». Я стараюсь прислушаться, мы находим компромиссы. Насчет дочки Кузьмы, она сейчас вся в учебе (Барбара Кузьменко – студентка третьего курса медуниверситета им. Богомольца, - Авт.). Но нам бы очень хотелось ее снять в клипе на песню «Я сховаю тебе», съемки которого скоро начнутся.
Ой, смешная история, которую я никогда не рассказывала. Это были предрождественские деньки. Я, Леша (Гитарист «Скрябина» Алексей Зволинский, - Авт.) и Андрей поехали на акустическое выступление во Львов. И потом Кузьма решил объездить всех своих родственников, подарить им подарки. Мы поехали – к кумовьям, к теще. Ко всем! И всюду нам наливали, отказаться было нельзя. В конце концов Кузьма сказал: «Останемся ночевать у моих родителей». Я помню, нам открывает Ольга Михайловна, приглашает к столу. Мы садимся, семья у Андрея интеллигентная, начинается семейная беседа. И тут вдруг я начинаю икать! Пью минералку, набираю в рот воздух. Ничего не помогает. Андрей на меня исподлобья: «Наверное, кое-кому уже пора спать». И тут его отец Виктор Кузьмич: «Дитинко, що ти мучаєшся?». Выводит меня на середину комнаты, я наклоняюсь и делаю три больших глотка воды. Икоту как рукой сняло! Но все равно мне было очень неловко. (Смеется)
Сейчас, как я уже писала выше, музыканты заканчивают запись песни «Я сховаю тебе». Так что в ближайшие дни мы услышим, как группа звучит с женским вокалом. Ну а премьера новой песни с Ольгой Лизгуновой будет, конечно же, на нашем сайте.