«Скрябин» теперь – с женским вокалом «Пающіх трусів»

Оля, в течение пяти лет ты была в группе «Скрябин» на бэк-вокале, и вот наконец стала фронтвумен. Поздравляю! Как это получилось?

Официального предложения не было, это вышло само собой. Постоянного солиста в «Скрябин» мы найти по-прежнему не можем (мы об этом писали. – Прим. ред.). Да это и нонсенс, ведь Кузьму никто не заменит. Вот и решили сделать главным женский вокал. Сейчас идут активные репетиции, у меня появились сольные песни. На днях презентуем написанную Кузьмой песню «Я сховаю тебе» в абсолютно новом звучании, с моим вокалом. И меня как солистку группы официально представят в СМИ именно этой композицией.