Скрипку разыграл пранкер, представившись Аваковым

Скандал с Олегом Скрипкой все все не утихает. Дошло уже до того, что известный пранкер Андрей Столяров (по прозвищу Лексус) позвонил музыканту и представился главой МВД Арсеном Аваковым, пишет Strana.ua.

Скрипка на русском языке объясняет псевдоминистру свою неудачную шутку-рекомендацию отправлять в ссылку всех неспособных к изучению украинского языка. Говорит, что это анекдот. А еще выяснилось, что певец хочет вступить в Общественный совет при МВД.

По словам пранкера, запись была сделана, когда скандал с заявлением Скрипки набрал большой оборот. «Скрипка очень долго не давал развернутый ответ по этому поводу, а Аваков (то есть пранкер. – Прим. ред.) лишь усугубил ситуацию», – говорит Столяров.

По словам пранкера, Олег перезвонил на пропущенный звонок и не удивился, что его потревожил высокопоставленный чиновник.

«Потому что Аваков уже начал заочное общение с ним, – объяснил Лексус. – Он имел чувство вины перед ним, поэтому и стал сразу говорить на русском».