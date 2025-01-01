Скрипку разыграл пранкер, представившись Аваковым

Скандал с Олегом Скрипкой все все не утихает. Дошло уже до того, что известный пранкер Андрей Столяров (по прозвищу Лексус) позвонил музыканту и представился главой МВД Арсеном Аваковым, пишет Strana.ua.
Скрипка на русском языке объясняет псевдоминистру свою неудачную шутку-рекомендацию отправлять в ссылку всех неспособных к изучению украинского языка. Говорит, что это анекдот. А еще выяснилось, что певец хочет вступить в Общественный совет при МВД.
По словам пранкера, запись была сделана, когда скандал с заявлением Скрипки набрал большой оборот. «Скрипка очень долго не давал развернутый ответ по этому поводу, а Аваков (то есть пранкер. – Прим. ред.) лишь усугубил ситуацию», – говорит Столяров.
По словам пранкера, Олег перезвонил на пропущенный звонок и не удивился, что его потревожил высокопоставленный чиновник.
«Потому что Аваков уже начал заочное общение с ним, – объяснил Лексус. – Он имел чувство вины перед ним, поэтому и стал сразу говорить на русском».
«Мое впечатление такое, что это какая-то информационная бомба, которая сейчас разорвалась, – говорит Скрипка. – И она работает по такому сценарию, который был, наверное, просчитан. И это не было интервью, это была моя беседа три месяца назад со студентами абсолютно на другую тему. И это было запущено в необходимый момент. Я прошу у вас прощения. И прошу прощения у всех русскоязычных».
А на фейковое предложение войти в Общественный совет при МВД музыкант ответил, что это «мудрое соломоново решение».
Не знаю, услышали ли вы что-то новое. По-моему, Скрипка уже все прокомментировал в довольно развернутом интервью и объяснил свои слова.
Фото: FTimes.ru