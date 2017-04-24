ТЕЛЕКРИТИКА

Скрипка, Горбунов, Остапчук и Витвицкая поддержали украинские традиции

Кто из медийщиков не забыл сегодня надеть вышиванку

Дуся

Друзья, а вы вот не забыли, что сегодня день Вышиванки? Я что-то в этом году не сильно много людей в вышитых сорочках наблюдала на улицах. А зря! Вышиванка, между прочим, тренд номер один среди модниц всего мира.


А вот, кто похвастался сегодня вышиванками из медийщиков, я вам с удовольствием расскажу и покажу. Добро пожаловать в мою праздничную подборку!

«Українська вишиванка – символ нашої держави, тендітна представниця української культури та побуту. Вона вважається оберегом від усього лихого, а також є символом краси, здоров’я, щасливої долі, любові у сім’ї. Споконвіку майстрині створювали різнобарв’я орнаментів, в кожному з яких, заховані різні значення - щастя, доля, життя, воля…

Підтримайте українські традиції сьогодні, у День вишиванки, та вдягніть вишиваночку на роботу/в школу/в університет/на прогулянку. Сфотографуйтесь зі своїми друзями/колегами/рідними у вишиванках та виставте колективне фото на свою сторінку з хештегом #країна_мрій_у_вишиванках. Позначте за допомогою "@" мене та не забудьте відкрити доступ до своєї сторінки. Чим більше вас буде на світлині, тим краще.

Переможці отримають особливий подарунок від Країни Мрій, про який ви дізнаєтесь трішки пізніше», - Олег Скрипка решил провести конкурс.

«Black or white? Друзі, очі розбіглися, і не можу вибрати вишиванку, так сильно подобаються обидві», - спрашивает совета Маричка Падалко. Мне, кстати, черная блузка больше нравится.
«З людиною, яка зображена на 50 гривнях. З Днем вишиванки, українці», - пишет Владимир Остапчук из Торонто.
«З Днем Вишиванки! Пишаюся та захоплююся вмінням сучасних майстринь наслідувати традиції та від моди не відставати. Будьмо красивими, вільними та щасливими!», - поздравляет Надежда Матвеева.
«Made in Ukraine», - смело заявляет Юрий Горбунов.
«День вишиванки у ВР», - Катя Осадча готовит новый выпуск «Светской жизни». Интересно, что же ей такого рассказала Надежда Савченко.
«Моя улюблена», - Дзидзьо решил похвастаться любимой вышиванкой.
«Гарного усім настрою і сонячних посмішок перехожих у День Вишиванки! А Ви сьогодні дотрималися вишиваного дрес-коду?» - интересуется Соломия Витвицкая.
«З Днем Вишиванки!» - присоединяется к поздравлениям Александр Педан.
«В день Вышиванки я в любимом платье», - написала Анна Тесленко.
«З Днем Вишиванки!» - Александр Пономарев был краток, зато, сколько людей собрал.

«Цього року Всесвітній день вишиванки особливий. 2017го він припадає на 18 травня - День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Пропоную сьогодні одягнути вишиванку ще й, як символом свободи і пам'яті», - написала Марина Леончук.

Друзья, и я вас всех поздравляю с Днем вышиванки! Пускай у вас их будет много-много!


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