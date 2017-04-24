Скрипка, Горбунов, Остапчук и Витвицкая поддержали украинские традиции

Друзья, а вы вот не забыли, что сегодня день Вышиванки? Я что-то в этом году не сильно много людей в вышитых сорочках наблюдала на улицах. А зря! Вышиванка, между прочим, тренд номер один среди модниц всего мира.
«Українська вишиванка – символ нашої держави, тендітна представниця української культури та побуту. Вона вважається оберегом від усього лихого, а також є символом краси, здоров’я, щасливої долі, любові у сім’ї. Споконвіку майстрині створювали різнобарв’я орнаментів, в кожному з яких, заховані різні значення - щастя, доля, життя, воля…
Підтримайте українські традиції сьогодні, у День вишиванки, та вдягніть вишиваночку на роботу/в школу/в університет/на прогулянку. Сфотографуйтесь зі своїми друзями/колегами/рідними у вишиванках та виставте колективне фото на свою сторінку з хештегом #країна_мрій_у_вишиванках. Позначте за допомогою "@" мене та не забудьте відкрити доступ до своєї сторінки. Чим більше вас буде на світлині, тим краще.
Переможці отримають особливий подарунок від Країни Мрій, про який ви дізнаєтесь трішки пізніше», - Олег Скрипка решил провести конкурс.
«Цього року Всесвітній день вишиванки особливий. 2017го він припадає на 18 травня - День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Пропоную сьогодні одягнути вишиванку ще й, як символом свободи і пам'яті», - написала Марина Леончук.
Друзья, и я вас всех поздравляю с Днем вышиванки! Пускай у вас их будет много-много!
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