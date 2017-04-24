Скрипка, Горбунов, Остапчук и Витвицкая поддержали украинские традиции

«Українська вишиванка – символ нашої держави, тендітна представниця української культури та побуту. Вона вважається оберегом від усього лихого, а також є символом краси, здоров’я, щасливої долі, любові у сім’ї. Споконвіку майстрині створювали різнобарв’я орнаментів, в кожному з яких, заховані різні значення - щастя, доля, життя, воля…

Підтримайте українські традиції сьогодні, у День вишиванки, та вдягніть вишиваночку на роботу/в школу/в університет/на прогулянку. Сфотографуйтесь зі своїми друзями/колегами/рідними у вишиванках та виставте колективне фото на свою сторінку з хештегом #країна_мрій_у_вишиванках. Позначте за допомогою "@" мене та не забудьте відкрити доступ до своєї сторінки. Чим більше вас буде на світлині, тим краще.

Переможці отримають особливий подарунок від Країни Мрій, про який ви дізнаєтесь трішки пізніше», - Олег Скрипка решил провести конкурс.