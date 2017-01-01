Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Впервые в рейтинге топ-100 не было определено, кто же главный. И, по правде сказать, этот факт поубавил градус накаленности и соперничества в зале, а в кулуарах гости даже шутили, что они 101-е или 102-е по счету. В общем, интрига не получилась. И сколько бы ведущий не повторял фразу «никто не знает, кто же самый влиятельный», все тщетно.

Также впервые этот рейтинг был поделен на группы: «Лидеры», «Рулевые», «Магнаты», «Стратеги», «Мастера», «Кумиры» и «Новаторы». Таким образом, в список влиятельных вошли не только представители власти, но и композитор Мирослав Скорик, журналист Алена Притула, телеведущая Алла Мазур, дирижер Оксана Лынив, телеведущий Сергей Притула, певица Джамала и многие другие.

Авторами статей об участниках рейтинга впервые стали приглашенные журналисты и даже Элтон Джон, который написал заметку о Елене Пинчук. Но, к сожалению, из-за пробок певец не попал на мероприятие.

Главный редактор журнала Евгений Гордейчик признался гостям, что рейтинг сделан в стиле мифического реализма, объяснив это тем, что половину кандидатов хотелось бы считать влиятельными, однако в наших реалиях это не совсем возможно.