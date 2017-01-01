ТЕЛЕКРИТИКА

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Дуся

По старой традиции журнал «Фокус» в конце года составил рейтинг самых влиятельных украинцев и презентовал его на вечеринке, на которой побывала и я.


Впервые в рейтинге топ-100 не было определено, кто же главный. И, по правде сказать, этот факт поубавил градус накаленности и соперничества в зале, а в кулуарах гости даже шутили, что они 101-е или 102-е по счету. В общем, интрига не получилась. И сколько бы ведущий не повторял фразу «никто не знает, кто же самый влиятельный», все тщетно.

Также впервые этот рейтинг был поделен на группы: «Лидеры», «Рулевые», «Магнаты», «Стратеги», «Мастера», «Кумиры» и «Новаторы». Таким образом, в список влиятельных вошли не только представители власти, но и композитор Мирослав Скорик, журналист Алена Притула, телеведущая Алла Мазур, дирижер Оксана Лынив, телеведущий Сергей Притула, певица Джамала и многие другие.

Авторами статей об участниках рейтинга впервые стали приглашенные журналисты и даже Элтон Джон, который написал заметку о Елене Пинчук. Но, к сожалению, из-за пробок певец не попал на мероприятие.

Главный редактор журнала Евгений Гордейчик признался гостям, что рейтинг сделан в стиле мифического реализма, объяснив это тем, что половину кандидатов хотелось бы считать влиятельными, однако в наших реалиях это не совсем возможно.

Главный редактор журнала «Фокус» Евгений Гордейчик

Фото здесь и далее: Ната Боровик

Директор «Фокус Медиа» Виктория Светлова

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Участник «Голосу країни» и «Х-Фактора» Роман Столокос развлекал гостей исполнением каверов. Все было хорошо, пока дело не дошло до Джастина Тимберлейка

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Пластический хирург проекта «Поверніть мені красу» на «1+1» Дмитрий Слоссер (справа)

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Злата Огневич порадовала джазовой программой и была звездой вечера

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Режиссер Ахтем Сеитаблаев активно промоутировал свой фильм «Киборги»

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Композитор Мирослав Скорик (справа)

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Политолог Тарас Березовец

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Соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская

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Телеведущий Егор Гордеев и режиссер Ахтем Сеитаблаев. К слову, Ахтем вовсе не считает себя влиятельной личностью

Телеведущий Алексей Суханов

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Мои коллеги с телеканала «Прямой» и их легендарная «ветрозащита»

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Министр юстиции Украины Павел Петренко

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Телеведущая Лидия Таран (в центре) и Власта Шовковская (справа)

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Шикарные дамы с одинаковой губной помадой

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Основатель компании Concepter Влад Тисленко и заместитель главного редактора журнала «Фокус» Станислав Мирошниченко

Актер и ведущий Вячеслав Соломка

Шеф-повар и судья проекта «МастерШеф» на телеканале СТБ Эктор Хименес-Браво

Напоследок скажу лишь одно: так часто слово «айти» я еще не слышала.

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