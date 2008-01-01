ТЕЛЕКРИТИКА

Скончалась известная украинская журналистка

Дуся

Спешу с прискорбием сообщить о смерти журналистки Ирины Алцибеевой. Она первой в Украине стала исследовать рестораны и их меню в своих передачах «Ресторанные новости», «Блюдо от шефа», «Путешествия со вкусом».

Ирина представляла в качестве жюри Украину на чемпионате мира по кондитерскому искусству MDAS в Париже 2008 году и создала фильм о кондитерском мастерстве в Украине, как и множество других видеосюжетов об украинской и мировой гастрономии.

Что стало причиной смерти, не сообщается. Выражаю соболезнования родным и друзьям.

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