Скончалась известная украинская журналистка

Ирина представляла в качестве жюри Украину на чемпионате мира по кондитерскому искусству MDAS в Париже 2008 году и создала фильм о кондитерском мастерстве в Украине, как и множество других видеосюжетов об украинской и мировой гастрономии.

Что стало причиной смерти, не сообщается. Выражаю соболезнования родным и друзьям.