Скончалась известная украинская журналистка

Спешу с прискорбием сообщить о смерти журналистки Ирины Алцибеевой. Она первой в Украине стала исследовать рестораны и их меню в своих передачах «Ресторанные новости», «Блюдо от шефа», «Путешествия со вкусом».
Ирина представляла в качестве жюри Украину на чемпионате мира по кондитерскому искусству MDAS в Париже 2008 году и создала фильм о кондитерском мастерстве в Украине, как и множество других видеосюжетов об украинской и мировой гастрономии.
Что стало причиной смерти, не сообщается. Выражаю соболезнования родным и друзьям.