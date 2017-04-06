Сколько получат Джамала, Onuka и Руслана за выступление на Евровидении

Украинская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала получит за выступление во время международного песенного конкурса Евроивдения-2017 985 500 грн. Сообщает Ivona со ссылкой на портал госзакупок Прозорро.

Именно в такую сумму заказчик ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины оценила выступление Джамалы в интервальных актах Евровидение.

В то время как победительница Евровидения-2004 от Украины Руслана Лыжичко получит 393 652 грн.

А группа Onuka, которая выступит в финале Евровидения-2017 с Национальным академическим оркестром народных инструментов (Наона), получит 45 000 грн.

Также интересно отметить, что за создание короткометражного фильма Евровидение с Веркой Сердючкой НСТУ планирует заплатить 1 800 000 грн.



