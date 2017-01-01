ТЕЛЕКРИТИКА

Скичко, Ребрик, Цибульская и Добрынин показали зубки посетителям столичного ТРЦ

Дуся

В ТРЦ GULLIVER состоялось открытие фотовыставки в рамках социального проекта «Страна здоровых улыбок».


Проект поддержали 20 украинских знаменитостей, которые снялись в фотопроекте и рассказали, как важно быть здоровым. Инициатором выступил доктор-стоматолог Ярослав Заблоцкий. Как вы уже догадались, на мероприятие заглянула и я, чтобы посмотреть на ослепительные улыбки наших медийщиков.

Фотограф и автор выставки Дмитрий Денисов

Фото здесь и далее: Ната Боровик

Героями фотографий стал традиционный для такого рода коммерческих мероприятий набор телеведущих и звезд: Тимур Мирошниченко, Лилия Ребрик, Александр Скичко, Александра Кучеренко, Екатерина Павлюченко, Ольга Цибульская, Никита Добрынин, Влад Яма, Леся Никитюк, Сергей Бабкин, Яна Соломко, Регина Тодоренко, Вячеслав Соломка, Людмила Барбир, Вячеслав Узелков, Алена Шоптенко, Анита Луценко и другие.
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Звезд, которые поддержали проект и, соответственно, были пациентами доктора Заблоцкого, отметили статуэтками «Улыбка года».

Ведущий и главный редактор XXL Никита Добрынин

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Обладательница идеальной улыбки Александра Кучеренко

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Эдуард и Слава Каминские решили не улыбаться

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Ведущий Тимур Мирошниченко со спутницей

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Журналист «Нового канала» Екатерина Павлюченко и доктор-стоматолог Ярослав Заблоцкий

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Пиар-директор Регины Тодоренко Екатерина Примина улыбалась за двоих

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Ярослав Заблоцкий и Лилия Ребрик с семьей «зубастиков»

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Ярослав Заблоцкий и главный редактор журнала Viva! Иванна Слабошпицкая

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Телеведущая Ольга Цибульская ранила мои глаза своим алым нарядом

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Ярослав Заблоцкий и ведущий Александр Скичко

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