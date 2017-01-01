Скичко, Ребрик, Цибульская и Добрынин показали зубки посетителям столичного ТРЦ

Проект поддержали 20 украинских знаменитостей, которые снялись в фотопроекте и рассказали, как важно быть здоровым. Инициатором выступил доктор-стоматолог. Как вы уже догадались, на мероприятие заглянула и я, чтобы посмотреть на ослепительные улыбки наших медийщиков.