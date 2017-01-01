Скичко, Ребрик, Цибульская и Добрынин показали зубки посетителям столичного ТРЦ

В ТРЦ GULLIVER состоялось открытие фотовыставки в рамках социального проекта «Страна здоровых улыбок».
Проект поддержали 20 украинских знаменитостей, которые снялись в фотопроекте и рассказали, как важно быть здоровым. Инициатором выступил доктор-стоматолог Ярослав Заблоцкий. Как вы уже догадались, на мероприятие заглянула и я, чтобы посмотреть на ослепительные улыбки наших медийщиков.
Героями фотографий стал традиционный для такого рода коммерческих мероприятий набор телеведущих и звезд: Тимур Мирошниченко, Лилия Ребрик, Александр Скичко, Александра Кучеренко, Екатерина Павлюченко, Ольга Цибульская, Никита Добрынин, Влад Яма, Леся Никитюк, Сергей Бабкин, Яна Соломко, Регина Тодоренко, Вячеслав Соломка, Людмила Барбир, Вячеслав Узелков, Алена Шоптенко, Анита Луценко и другие.
Звезд, которые поддержали проект и, соответственно, были пациентами доктора Заблоцкого, отметили статуэтками «Улыбка года».