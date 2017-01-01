Сказано – сделано: O.Torvald отыграли бесплатный концерт в КПИ

Все мы помним, что победители нацотбора на Евровидение-2017 O.Torvald пообещали своим фанатам дать бесплатный концерт на Площади знаний НТУУ КПИ. Музыканты свое обещание сдержали и на днях отыграли масштабное выступление под названием «Подяка Нашим Людям». Так группа отблагодарила поклонников за поддержку. И вот как это было!