Сказано – сделано: O.Torvald отыграли бесплатный концерт в КПИ

Все мы помним, что победители нацотбора на Евровидение-2017 O.Torvald пообещали своим фанатам дать бесплатный концерт на Площади знаний НТУУ КПИ. Музыканты свое обещание сдержали и на днях отыграли масштабное выступление под названием «Подяка Нашим Людям». Так группа отблагодарила поклонников за поддержку. И вот как это было!
Несмотря на плохую погоду (ведь концерт был под открытым небом), собралось очень много зрителей, некоторые приходили целыми семьями.
Такой преданности фанов можно только позавидовать!