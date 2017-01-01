Скандальный журналист-провокатор женится на луганчанке

Британский скандальный журналист Грэм Филлипс, который отличается своими пророссийскими взглядами, женится на девушке из оккупированного Луганска, передает сайт politeka.net.

Свадьбу он намерен организовать в Луганске уже в следующем году, о чем и сообщил на своей страничке в Twitter. Под сообщением Грэма сразу же появился ряд поздравлений от его подписчиков.