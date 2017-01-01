ТЕЛЕКРИТИКА

Скандальный журналист-провокатор женится на луганчанке

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Британский скандальный журналист Грэм Филлипс, который отличается своими пророссийскими взглядами, женится на девушке из оккупированного Луганска, передает сайт politeka.net.

Свадьбу он намерен организовать в Луганске уже в следующем году, о чем и сообщил на своей страничке в Twitter. Под сообщением Грэма сразу же появился ряд поздравлений от его подписчиков.

Фото: twitter.com

Грэм Филлипс является британским журналистом и блогером. Также он известен провокациями украинских военных, раненых пленных и граждан Украины.

Заглавное фото: vk.com/grishawphillips

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