Скандальный журналист-провокатор женится на луганчанке

Британский скандальный журналист Грэм Филлипс, который отличается своими пророссийскими взглядами, женится на девушке из оккупированного Луганска, передает сайт politeka.net.
Свадьбу он намерен организовать в Луганске уже в следующем году, о чем и сообщил на своей страничке в Twitter. Под сообщением Грэма сразу же появился ряд поздравлений от его подписчиков.
Грэм Филлипс является британским журналистом и блогером. Также он известен провокациями украинских военных, раненых пленных и граждан Украины.
Заглавное фото: vk.com/grishawphillips