Скандал: российская участница Евровидения-2018 сбежала из страны

Агент Самойловой заявил, что не знает, почему певица сделала такое заявление. Он добавил, что Юлия уже находится на борту самолета, но куда летит, не сообщил. Представитель певицы предположил, что ее слова не носят политический характер.

Российские пользователи сети массово осудили артистку, решив, что таким недобросовестным способом Юлия привлекает к себе внимание.

«Пусть валит куда хочет», – написали они.

Напомним, Юлия Самойлова во втором полуфинале Евровидения-2018 исполнила песню I Won't Break, но не смогла пробиться в десятку финалистов.

В марте 2017 года СБУ запретила Самойловой въезд на территорию Украины из-за концертов в Крыму. Из-за этого певица не смогла принять участие в Евровидении-2017.

В конце мая на сайте Change.org появилась петиция с просьбой в 2019 году снова отправить певицу Юлию Самойлову на международный песенный конкурс Евровидение в Израиль в качестве участницы от России.