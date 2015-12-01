Скандал: охрана Лободы напала на съемочную группу Дубинского

Вчера, 5 марта, воскресный вечер закончился очень неприятным инцидентом между охраной певицы Светланы Лободы и журналистами телеканала «1+1». Как сообщает пресс-служба канала, на съемочную группу «1+1» с оружием напали охранники певицы.

«Журналисты готовили материал для программы «Украинские сенсации» с Александром Дубинским, – пишет пресс-служба канала. – Материал о специфике работы папарацци, хобби и увлечениях звезд.

Автомобиль съемочной группы программы «Украинские сенсации» был заблокирован двумя машинами охраны Лободы, в одной из которых был человек с оружием. Демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю телеканала «1+1», после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы: видеокамеру и машинный видеорегистратор».

«У меня складывается впечатление, что от статуса своей «звездности» некоторые личности просто потеряли почву под ногами, – комментирует ситуацию Дубинский. – Воспринимая себя звездами и богами в одном лице, считают, что могут делать все что угодно и оставаться безнаказанными».

На место инцидента журналисты вызвали полицию, которая зафиксировала заявление съемочной группы телеканала «1+1» о препятствовании журналистской деятельности, а также зафиксировала факт ограбления и пообещала привлечь виновных к ответственности.

«Действия охранников певицы подпадают под ст. 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, ведь наша съемочная группа занималась подготовкой материалов собственного расследования, то есть непосредственно выполняла свои профессиональные обязанности, во время которых имела право осуществлять письменные, аудио- и видеозаписи с применением необходимых технических средств», – отмечает директор по юридическим вопросам «1+1 медиа» Татьяна Смирнова.

Реакция продюсера певицы Нателлы Крапивиной была моментальной. Нателла обвинила Дубинского в клевете и напомнила, что Ирина Билык уже когда-то выиграла дело против журналистов ТСН.