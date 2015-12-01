Скандал: охрана Лободы напала на съемочную группу Дубинского

Вчера, 5 марта, воскресный вечер закончился очень неприятным инцидентом между охраной певицы Светланы Лободы и журналистами телеканала «1+1». Как сообщает пресс-служба канала, на съемочную группу «1+1» с оружием напали охранники певицы.
«Журналисты готовили материал для программы «Украинские сенсации» с Александром Дубинским, – пишет пресс-служба канала. – Материал о специфике работы папарацци, хобби и увлечениях звезд.
Автомобиль съемочной группы программы «Украинские сенсации» был заблокирован двумя машинами охраны Лободы, в одной из которых был человек с оружием. Демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю телеканала «1+1», после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы: видеокамеру и машинный видеорегистратор».
«У меня складывается впечатление, что от статуса своей «звездности» некоторые личности просто потеряли почву под ногами, – комментирует ситуацию Дубинский. – Воспринимая себя звездами и богами в одном лице, считают, что могут делать все что угодно и оставаться безнаказанными».
На место инцидента журналисты вызвали полицию, которая зафиксировала заявление съемочной группы телеканала «1+1» о препятствовании журналистской деятельности, а также зафиксировала факт ограбления и пообещала привлечь виновных к ответственности.
«Действия охранников певицы подпадают под ст. 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, ведь наша съемочная группа занималась подготовкой материалов собственного расследования, то есть непосредственно выполняла свои профессиональные обязанности, во время которых имела право осуществлять письменные, аудио- и видеозаписи с применением необходимых технических средств», – отмечает директор по юридическим вопросам «1+1 медиа» Татьяна Смирнова.
Реакция продюсера певицы Нателлы Крапивиной была моментальной. Нателла обвинила Дубинского в клевете и напомнила, что Ирина Билык уже когда-то выиграла дело против журналистов ТСН.
«Друзья, обратите внимание на этого человека! – пишет Крапивина. – Это один из работников канала «1+1», лжец и провокатор, человек, которому наверняка щедро заплатили за ту ложь, которую он распространяет в своих соцсетях. За публикацию приватных данных он пойдет под суд. Мои юристы этим уже занимаются! Теперь по сути: сегодня неизвестные пытались проникнуть на территорию дома Светланы Лободы, пока певица была на гастролях, дома находилась только мама с ребенком. Мама, увидев неизвестных, жутко напуганная, позвонила охране и вызвала полицию. Журналисты представились работниками канала «1+1» и сказали, что у них задание снять компромат на певицу. Это неудивительно, учитывая то, что 8 марта в киевском Дворце спорта на Лободу придут более 10 000 человек. Нам уже неоднократно поступали звонки с различными угрозами, и мы были готовы к различным провокациям.
Охрана приехала раньше полиции и попросила отдать видеоматериалы. Сразу после того как охранник удалил видео, он вернул камеры, и полиция продолжила разбираться с нарушителями.
Но вместо того чтобы принести извинения Светлане, сотрудник канала некто Александр Дубинский опубликовал пост у себя в соцсети лжесвидетельствуя против охранников артистки, не имея никаких доказательств, а также нарушил закон публикацией личных данных артистки! Я призываю всех наших поклонников и тех, кому небезразличен тот беспредел, который позволяют себе работники канала «1+1» встать на защиту права на личную жизнь артистов. Лобода далеко не первая пострадала от рук плюсовских гиен. До этого Ирина Билык выиграла дело против ТСН. Мы будем бороться всеми способами и принимать все меры против тех, кто марает профессию журналист».
Ситуацию прокомментировала и пресс-служба самой Лободы:
«Относительно обвинений со стороны съемочной группы программы «Украинские сенсации»телеканала «1+1»:
Полная чушь и ложь от первого до последнего слова! В частном доме Светланы Лободы, кроме матери и шестилетней дочери, которая была очень напугана произошедшим, находился только помощник певицы, который сделал замечание группе людей, позднее назвавших себя журналистами, пытавшейся проникнуть на территорию дома. Он сразу же вызвал полицию и по прибытию патруля дал показания.
Никакого воздействия, кроме устных замечаний помощника артистки, которой не было дома, на снимавшую группу не было. В доме имеются камеры наружного наблюдения и весь инцидент зафиксирован. При необходимости мы готовы предоставить их соответствующим службам. Заявления руководителя съемочной группы являются абсолютно лживыми и комментировать их не имеет никакого смысла.
Более того, они нарушают закон Украины о персональных данных и по этому поводу будут приняты меры в соответствии с Законом».
Позже Дубинский на своей страничке в Facebook сообщил, что против охраны начато уголовное разбирательство по статье «Разбой».
«Александр Дубинский своим призывом бойкотировать концерт Лободы 8 марта берет на себя полную ответственность за все, что может произойти вследствие подобных призывов! – пишет Крапивина. – Прошу обратить внимание службу безопасности Украины, а также полицию и всех, кто отвечает за сохранение порядка в стране, что Александр Дубинский, пользуясь служебным положением редактора на канале «1+1», объявил травлю на артистку Светлану Лободу и все его действия направлены на организацию беспорядков во время концерта 8 марта, где будет очень много детей, которые могут стать жертвами цинизма и продажности этого журналиста. Его проплаченные действия направлены на дестабилизацию ситуации и призваны вызвать негативный резонанс вокруг певицы, на которую есть заказ. Все, что происходит сейчас – яркая иллюстрация того, как манипуляция общественным мнением становится реальной угрозой жизни. Я сделаю все, чтобы этот человек навсегда вошел в анналы украинской журналистики как символ продажности и беспринципности, как неизлечимая болезнь на теле профессии».
Как вы уже поняли, на этом история не закончилась.
«Только что мне звонила та самая «жертва насилия» по приказу своего ФЮРЕРА Дубинского (черт, фамилия все-таки многое определяет в жизни) некая Александра Борз и ну очень милым голосом просила прийти на эфир и прокомментировать ситуацию, потому что строить программу им абсолютно не из чего, – пишет Крапивина. – Я была очень мила и вежлива, на что они совершенно не рассчитывали. В очередной раз не получилось осуществить запланированное. Еще одна осечка. Еще один холостой».
И снова негодует Дубинский:
To be continued…
Фото: joinfo.ua