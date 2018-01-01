Скандал на паркете: Леся Никитюк закрыла рот Владу Яме в шоу «Танці з зірками»

Естественно, такое сравнение мало кому понравится, а особенно женщине. После этого Леся, судя по всему, затаила обиду на Влада.

Конец терпению Никитюк пришел уже в третьем выпуске проекта. После того как Яма обратил внимание участницы на ее упущения в танце – то, что следует закрывать колени и стопы, – Никитюк, недолго думая, заявила судье в свойственной ей манере, что ему следует закрыть рот.