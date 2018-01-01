ТЕЛЕКРИТИКА

Скандал на паркете: Леся Никитюк закрыла рот Владу Яме в шоу «Танці з зірками»

Дуся

Одна из участниц танцевального шоу на «1+1» устала выслушивать замечания по поводу своих танцев и откровенно нахамила судье.


У Леси Никитюк сразу не задались отношения с Владом Ямой. Еще в первом эфире шоу «Танці з зірками» строгий судья сравнил телеведущую с лестницей.

Естественно, такое сравнение мало кому понравится, а особенно женщине. После этого Леся, судя по всему, затаила обиду на Влада.

Конец терпению Никитюк пришел уже в третьем выпуске проекта. После того как Яма обратил внимание участницы на ее упущения в танце – то, что следует закрывать колени и стопы, – Никитюк, недолго думая, заявила судье в свойственной ей манере, что ему следует закрыть рот.

На этом обиженная Леся не остановилась и сообщила Владу Яме, что его замечания были некорректны, сняв соответствующую stories у себя в Instagram.

«Лесю в Автодор – хорошо с ямами справляется», – поддержали поклонники Никитюк.

В итоге само выступление Леси Никитюк и Максима Ежова с яркой сальсой судьи оценили достаточно низко – всего в 16 баллов, три из которых поставил Яма.

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