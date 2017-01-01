Скандал: активисты пытались сорвать концерт Поляковой в Ровно

Концерт Оли Поляковой в городе Ровно попытались сорвать активисты, сообщив о минировании помещения Ровенского областного академического музыкально-драматического театра, пишет TSN.UA.

Перед выступлением Полякова встретилась с протестующими, которые собрались перед зданием и требовали отменить концерт. Однако в течение 15-минутной встречи они так и не объяснили оснований своих требований и разошлись, после чего поступило анонимное сообщение о минировании.

«Я рассказала, что с самого начала была против оккупации и против агрессии, – говорит певица. – Моя позиция четкая и понятная. После этого они сообщили, что концерт не состоится, и ушли, хотя оснований для этого не было, потому что все билеты проданы».

Также Полякова отметила, что после сообщения о минировании правоохранители эвакуировали зрителей из помещения (около 700 человек), однако сама артистка осталась у здания.

«Я считаю, что это преступление, это угроза моей жизни, жизни моего коллектива и всех зрителей, – заявила Ольга. – Я вызвала полицию и напишу заявление о клевете, препятствовании коммерческой деятельности и угрозе жизни граждан».