Сын Василия Вирастюка обанкротил шоу «Рассмеши комика. Дети»

А вот пять шуток, благодаря которым Адам Вирастюк вызвал улыбку комиков и тем самым сорвал неплохой куш:

«Когда папа зовет меня с улицы домой, то на всякий случай заходят все, кто гулял на улице».

«Мой папа – самый добрый человек на свете. Я ни разу не видел его злым. (Крестится.) Спасибо тебе, Господи!»

«В целом мой отец очень хороший и чуткий». (После этих слов Адам достает табличку с надписью: «Помогите!»)

«Говорят, что вместе и отца легче бить, а я вам так скажу: "А ни фига это не работает!"».

«Я не хочу, чтобы вы смеялись только потому, что мой папа – самый сильный человек в мире. Мне не нужно, чтобы вы просто так отдавали мне свои деньги. Не так давно мой папа узнал, где вы, Владимир и Евгений, проживаете, но это не шутка, а просто информация к сведению».

Как вам такой семейный юмор Вирастюков?