Сын Василия Вирастюка обанкротил шоу «Рассмеши комика. Дети»

Уже после выхода эфира передачи звездный отец признался, что давно так не переживал. Причем волновался не только в зале, но и когда смотрел шоу по телевизору.
«Изначально в проекте должен был участвовать наш средний сын Олег, но в последний момент он передумал, и его заменил старшенький, – рассказывает Вирастюк. – Адам сразу согласился участвовать, он вообще любит веселить окружающих и быть в центре внимания. Шутки обо мне мы сочиняли всей семьей».
На вопрос о том, на что именно его сын потратит такую большую сумму, Василий ответил: «Часть суммы Адам пообещал потратить на наш совместный отдых в сентябре, а еще он хочет купить себе крутые кроссовки и футбольный мяч».
А вот пять шуток, благодаря которым Адам Вирастюк вызвал улыбку комиков и тем самым сорвал неплохой куш:
«Когда папа зовет меня с улицы домой, то на всякий случай заходят все, кто гулял на улице».
«Мой папа – самый добрый человек на свете. Я ни разу не видел его злым. (Крестится.) Спасибо тебе, Господи!»
«В целом мой отец очень хороший и чуткий». (После этих слов Адам достает табличку с надписью: «Помогите!»)
«Говорят, что вместе и отца легче бить, а я вам так скажу: "А ни фига это не работает!"».
«Я не хочу, чтобы вы смеялись только потому, что мой папа – самый сильный человек в мире. Мне не нужно, чтобы вы просто так отдавали мне свои деньги. Не так давно мой папа узнал, где вы, Владимир и Евгений, проживаете, но это не шутка, а просто информация к сведению».
Как вам такой семейный юмор Вирастюков?