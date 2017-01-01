Весело и находчиво: сын Маслякова запретил использовать слово «КВН» в фильме о КВН

По словам Манского, изначально фильм должен был называться «КВН: свидетельство о рождении», но было решено избавиться от слова «КВН» в названии и оставить только «свидетельство о рождении».

Сам Масляков-младший прокомментировал ситуацию и сослался на то, что КВН – это товарный знак, который является интеллектуальной собственностью, и его использование в названии фильма фестиваля может ущемить интересы правообладателя.

В комментариях к посту президента «Артдокфеста» возмущенные пользователи напомнили, что КВН существовал за три года до того, как Масляков туда пришел в качестве ведущего, а аббревиатуру «КВН» придумали Сергей Муратов, Михаил Яковлев и Альберт Аксельрод.