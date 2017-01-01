Сильвестра Сталлоне обвиняют в принуждении к групповому сексу 16-летней поклонницы

Американского актера Сильвестра Сталлоне обвиняют в принуждении к сексу втроем 16-летней поклонницы. Об этом свидетельствуют полицейские отчеты, которые опубликовала в четверг, 16 ноября, газета Daily Mail.
Инцидент произошел в 1986 году в Лас-Вегасе, когда Сталлоне пригласил девушку к себе в номер отеля и заставил ее заняться сексом одновременно с ним и с его телохранителем. Актеру тогда было 40 лет. Сообщается, что это произошло во время съемок фильма «Изо всех сил». По словам потерпевшей, после случившегося Сталлоне угрожал ей и требовал никому ничего не рассказывать.
Сообщается, что женщина не хочет выдвигать официальных обвинений, так как чувствует себя напуганной и униженной.
Вскоре представители актера сообщили, что Сталлоне категорически отрицает обвинения.
«Это смехотворная, совершенная ложь, – сказал представитель актера. – Никто никогда ничего не знал об этой истории, в том числе господин Сталлоне, пока ее не опубликовали в СМИ. По этому поводу с ним ни разу не связывались представители власти и кто-либо еще».
Пока неясно, чем все закончится, но если окажется, что обвинения правдивы, то Сильвестру Сталлоне за содеянное придется отвечать одному. Охранник актера Майкл Де Лука (Michael De Luca) был застрелен в сентябре 2013 года за попытку нападения на полицейских.