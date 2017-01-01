Сильвестра Сталлоне обвиняют в принуждении к групповому сексу 16-летней поклонницы

Американского актера Сильвестра Сталлоне обвиняют в принуждении к сексу втроем 16-летней поклонницы. Об этом свидетельствуют полицейские отчеты, которые опубликовала в четверг, 16 ноября, газета Daily Mail.

Инцидент произошел в 1986 году в Лас-Вегасе, когда Сталлоне пригласил девушку к себе в номер отеля и заставил ее заняться сексом одновременно с ним и с его телохранителем. Актеру тогда было 40 лет. Сообщается, что это произошло во время съемок фильма «Изо всех сил». По словам потерпевшей, после случившегося Сталлоне угрожал ей и требовал никому ничего не рассказывать.