ТЕЛЕКРИТИКА

Шоумен Антин Мухарский снял трусы возле суда

Дуся
Артист Антин Мухарский пришел в одних трусах к зданию Оболонского районного суда Киева. У входа артист снял нижнее белье и повесил их на дверную ручку. Мухарский заявил, что ему не дают видеться с детьми. Видео шоумен опубликовал в Facebook.

Прикрываясь только бумажкой с обвинениями, Мухарский заявил, что иск к бывшей жене Снежане Егоровой о пересмотре суммы алиментов и разрешения на встречу с детьми суд рассматривает уже три с половиной года. И все это время, по словам Мухарского, он с детьми не видится.

«Адвокаты моей жены делают все, чтобы затягивалось дело, – отметил Антин. – А судьи говорят: «У вашей жены очень высокие покровители». Я называю этих покровителей – это министр юстиции Петренко и представитель президента в Верховной Раде госпожа Ирина Луценко».

Конфликт между бывшими супругами Мухарским и Егоровой тянется уже достаточно долго. Телеведущая обвиняет экс-мужа в уклонении от уплаты алиментов и запрещает ему видеться с их общими детьми. Однако Мухарский уже не раз сообщал, что оплатил более миллиона гривен алиментов, оставил детям и бывшей жене большой дом, четырехкомнатную квартиру и два автомобиля.

Ранее было опубликовано видео, в котором телеведущая выступила против общения Антина Мухарского с их общими детьми на украинском языке.

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