ТЕЛЕКРИТИКА

Шоу «Украинский формат»: поэма с послевкусием

Дуся

Посмотрела я премьеру шоу Василия Голованова с Василием Головановым в главной роли. Впечатлений через край, а послевкусие на еще одну поэму тянет.


Действующие лица

Люди:

Тигран Мартиросян,

Василий Голованов,

Леонид Кравчук,

Виктор Ющенко,

Владимир Литвин,

Евгений Червоненко,

Валерий Пустовойтенко,

Александр Мороз.

Не люди:

Госпожа Демагогия,
Мистер Метафизик,
Дитя Бесконечной Благодарности,
Матушка Ностальгия.

Action!

Красивая и дорогая студия телеканала NEwsOne, напоминающая красивую и дорогую студию телеканала ZIK. Звучит трагичная и пафосная музыка. Василий Голованов и Тигран Мартиросян во время оглашения регламента демонстрируют совершенное знание двух языков – русского и украинского. В студии сидят зрители всех социальных групп и возрастов, что само по себе напоминает о программе «Народ против».

Василий Голованов:

Нам надоели минские форматы,

Нормандские нам тоже ни к чему!

Мы с вами, граждане, ведь не приматы!

Нам нужен украинский – вот он! Ку!

Тигран Мартиросян:

Вот наши гости – лидеры, цари и депутаты!

Вот наши зрители – вот жизни короли!

Нам надоели все эти форматы!

Сегодня сменим мы календари!

Василий Голованов:

Мы знаем – от восторга вы взревете!

Сто пятьдесят людей нас окружают здесь!

На 50 их больше, чем в «Народе против»,

Что делает программу лучше всех!

Тигран Мартиросян:

Смотрите, мы не голословны!

Жмите на кнопки, голосуйте – это честь!

Так все поймут, кого из приглашенных

Поддерживают люди! Ну вот, теперь уж можно сесть.

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Фото здесь и далее: youtube.com

Василий Голованов:

Голосование для телезрителя запустим!

Тигран Мартиросян:

На разных языках мы говорим!

Василий Голованов:

Глупой вражды мы в шоу не допустим!

Тигран Мартиросян:

Хотим, чтоб понимали нас все вы!

_

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Ведущие занимают свои места. Трагичная и пафосная музыка звучит еще сильнее. Начинается заставка с классическим для любого политического шоу слоганом: «Судьба Украины должна решаться ее гражданами!» Зрители съежились в священном ужасе, который легко спутать с предвкушением очередных сотрясений воздуха.

Василий Голованов:

Как хорошо, что мы сегодня собрались

Поговорить о будущем и прошлом Украины

В раз этот, раз очередной.

(Снисходительно смотрит в камеру.)

Мы пригласили тех, кто натворил

Историю страны. Тут много президентов.

Вот Кравчук.

Леонид Кравчук медленно и осторожно, словно двигаясь между капельками, входит в студию и садится в кресло.

Тигран Мартиросян:

Мы рады также, что сегодня с нами

Ющенко Виктор. Ох, сколько лет и зим…

В студию с высоко поднятой головой входит Виктор Ющенко.

_

_

Ведущие по очереди:

– Экс-губернатр, экс-министр, депутат Евгений Червоненко!

– Глава Верховной Рады целой кучи лет – Литвин!

– Еще один чиновник здесь, который растянулся

Во времени из прошлого сюда, в этот прекрасный год – Мороз!

– Премьер-министром был когда-то

Валерий Пустовойтенко – вот он, смотрите!

Тигран Мартиросян:

А вам, народ, который против (или за – уже не разобрать),

Убийственный вопрос на блюде мы подносим:

«Какой дипломатический «майданчик»

Способен обеспечить мир нашей стране – формат нормандский или

Украинский?»

Зрители недоумевают: что это за хитрый такой продукт-плейсмент?

Василий Голованов:

Сейчас историю последней сотни лет мы вспомним,

Чтобы все поняли: мы тут не прогуляться вышли.

Начинается краткий экскурс в историю территориальных изменений Украины.

_

_

Тигран Мартиросян:

Вопрос царям давно минувших дней. Скажите,

Когда вы правили, учитывали вы,

Что Украина – многих есть культур, религий, языков страна?

Леонид Кравчук (смахивая капельки со лба):

Конечно. Но, как видите,

Мы не смогли...

_

_

Василий Голованов:

Но люде же голосовали в 91-м

За президента и на референдуме…

Леонид Кравчук:

За «кращеє життя» они голосовали,

А не за нацию единую. К тому же

Президентам всем, что к власти приходили,

С начала самого все приходилось строить.

У нас традиций нет,

Преемственности нет.

Тигран Мартиросян (обращаясь к Виктору Ющенко):

А расскажите нам про идентичность.

Вокруг чего должна объединиться

Страна? Язык, религия, а может,

Территория?

Виктор Ющенко:

Вы знаете…

В этот момент в зал врывается Госпожа Демагогия:

СЛОЖНЕЙ ВОПРОСА НЕТ!

Виктор Ющенко:

О да, вы правы! Нет сложней вопроса!

Госпожа Демагогия, инфернально хохоча, убегает.

Виктор Ющенко:

Ну а вообще, конечно же, язык,

И память, и культура, и герои, церковь тоже,

И территория, и все-все-все.

Тигран Мартиросян:

Литвин Владимир, может, вы

Ответите нам на вопрос: «Что же такое

Есть государство современное? Язык иль нация и церковь?

А может, право человека?

Или закон?»

Владимир Литвин:

Вы знаете…

В зал на крылатом единороге влетает Мистер Метафизик:

Мистер Метафизик:

Нация – есть ощущенье

Общности судьбы!

Топнув копытом, единорог с Мистером Метафизиком улетает.

Владимир Литвин:

Да, точно! Боже, как вы правы!

Нация – есть ощущенье

Общности судьбы!

Ученые вот говорят, что демократия

Скоро помрет, но возродится

Национальный интерес. А то

Падут державы – и всему капут.

А Украина…

Опять влетает единорог:

Мистер Метафизик:

...лихо скроена, но плохо сшита!

Владимир Литвин:

Спасибо, Мистер Метафизик!

Мистер Метафизик:

Из разнообразия можно выжать

Позитивный результат!

Владимир Литвин:

Прям с языка сорвал!

Все это время Василий Голованов собирает энергию космоса для того, чтобы задать какой-нибудь фатальный вопрос.

_

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Тигран Мартиросян:

Евгению Червоненко хочу задать вопрос:

«Должно ли государство вмешиваться в дела церкви?»

В зал вбегает Дитя Бесконечной Благодарности, следом за ним входит Матушка Ностальгия:

Дитя Бесконечной Благодарности:

Спасибо всем, кто здесь сегодня есть!

Ведь вы – учителя Евгения!

Евгений Червоненко:

Вы не поверите, но зуб даю, что это правда!

Матушка Ностальгия:

А как ты с Ющенко работал, помнишь?

Евгений Червоненко:

Были времена…

Но вообще считаю, что

С языком, и с церковью

Немного перебор.

Эй, прокуроры и налоговики,

Вы когда в церковь ходите молиться, так хоть

Штаны наденьте.

Василий Голованов:

Хочу спросить я у почтенного Мороза:

«Что с украинским языком? Куда его девать

В условиях войны? Насколько это важно?»

Вот я-то понимаю, но выскажетесь вы.

Александр Мороз:

Поскольку власть нашим согражданам – враги,

Они и безучастны к языку. Но вообще сейчас

У нас трехглавый кит – власть, бизнес, криминал.

Чем дальше в лес, тем хуже солнце видно.

В зал снова забегает Госпожа Демагогия:

Нам нужно Европу строить
Через смену системы власти!

Александр Мороз:

Да, тут и не поспоришь!

Госпожа Демагогия хихикает и убегает, потирая ручки.

Тигран Мартиросян:

Вопрос такой к вам, Павлович Валерий:

«Вот почему мы с кучминских времен

К Европе ни на шаг не приближались,

И даже кандидатами на членство мы не стали?»

Матушка Ностальгия:

Помнишь, как сын пошел твой в первый класс?

Валерий Пустовойтенко:

Конечно, помню! Процитирую сейчас

Его:

«В школе – кошмар. Ни нам, ни нашему учителю

Учиться не дают». Вот то же и сейчас

В стране.

Дитя Бесконечной Благодарности:

Кравчук был молодец! Ему спасибо!

Матушка Ностальгия:

Вот были времена!

Валерий Пустовойтенко:

Да, Леонид Макарыч

Умница, тут даже говорить не нужно!

Начинается визуализация результатов переписи населения 2001 года. Разговор продолжается. Бывшие политические противники и союзники высказываются по очереди, внимательно выслушивают друг друга и вскоре тихонько расходятся.

Послевкусие

Этой осенью появились два новых масштабных политических шоу, схожих по стилистике и формату – «Народ против» с Натальей Влащенко и «Украинский формат». Несмотря на внешнюю схожесть, между программами есть принципиальная разница – в подаче вопросов и ведении диалога.

Если в премьерном выпуске «Народ против» у оппонентов не получалось избежать привычного поливания грязью, соскакивания с темы и вопросов, то «Украинский формат» даже немного удивляет своей сдержанностью и мягким ведением дискуссии.

Хотя было бы резонно предположить, что избежать словесных перепалок здесь удалось благодаря возрасту приглашенных – все-таки 73-летнему Александру Морозу, 63-летнему Виктору Ющенко и 83-летнему Леониду Кравчуку уже не пристало устраивать петушиные бои.

Первая часть премьерного выпуска больше напоминает дискуссионный кружок, в котором почтенные старцы делятся своими мыслями на заданные темы – спокойно, внимательно слушая друг друга. Без демагогии не обошлось, но, по сравнению с риторикой политиков «новой старой волны», она выглядела скорее как долгое вступление к ответу.

Во второй части на сцене появляются новые лица – Михаил Саакашвили, Михаил Добкин, Вадим Рабинович, Надежда Савченко, Мустафа Найем, Андрей Лозовой, Иван Винник и Иван Крулько, которые призваны показать зрителю, что из себя представляет оппозиция. Именно тут и начинается привычный для украинского политического шоу балаган, в котором все обвиняют всех. Однако нужно отдать должное ведущим Василию Голованову и Тиграну Мартиросяну, которые достаточно быстро ставят на место разошедшихся политических противников, не давая демагогическому цирку полностью развернуться.

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В отличие от «Народ против», у шоу «Украинский формат» нет жесткого и усложненного регламента. Это подчеркивает разницу и цели обеих программ – «Народ против» направлена на подавление и сдерживание гостей, в то время как «Украинский формат» в большей степени нацелен на разговор. 

Тигран Мартиросян и Василий Голованов отлично смотрятся в паре. Задаваемые вопросы – четкие, структурированные и глобальные. Оба ведущих предельно кратки, не впадают в патетику и ступор, спокойно контролируя все происходящее в студии. При соблюдении этой линии поведения (интересных вопросов, мгновенного пресечения конфликтов, ведения разговора и настойчивости со стороны ведущих) проект «Украинский формат» имеет все шансы стать политическим шоу № 1, за которое не стыдно.

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