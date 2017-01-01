Шоу «Украинский формат»: поэма с послевкусием

Посмотрела я премьеру шоу Василия Голованова с Василием Головановым в главной роли. Впечатлений через край, а послевкусие на еще одну поэму тянет.
Действующие лица
Люди:
Тигран Мартиросян,
Василий Голованов,
Леонид Кравчук,
Виктор Ющенко,
Владимир Литвин,
Евгений Червоненко,
Валерий Пустовойтенко,
Александр Мороз.
Не люди:
Госпожа Демагогия,
Мистер Метафизик,
Дитя Бесконечной Благодарности,
Матушка Ностальгия.
Action!
Василий Голованов:
Нам надоели минские форматы,
Нормандские нам тоже ни к чему!
Мы с вами, граждане, ведь не приматы!
Нам нужен украинский – вот он! Ку!
Тигран Мартиросян:
Вот наши гости – лидеры, цари и депутаты!
Вот наши зрители – вот жизни короли!
Нам надоели все эти форматы!
Сегодня сменим мы календари!
Мы знаем – от восторга вы взревете!
Сто пятьдесят людей нас окружают здесь!
На 50 их больше, чем в «Народе против»,
Что делает программу лучше всех!
Смотрите, мы не голословны!
Жмите на кнопки, голосуйте – это честь!
Так все поймут, кого из приглашенных
Поддерживают люди! Ну вот, теперь уж можно сесть.
Василий Голованов:
Голосование для телезрителя запустим!
На разных языках мы говорим!
Василий Голованов:
Глупой вражды мы в шоу не допустим!
Тигран Мартиросян:
Хотим, чтоб понимали нас все вы!
Василий Голованов:
Как хорошо, что мы сегодня собрались
Поговорить о будущем и прошлом Украины
В раз этот, раз очередной.
(Снисходительно смотрит в камеру.)
Мы пригласили тех, кто натворил
Историю страны. Тут много президентов.
Вот Кравчук.
Тигран Мартиросян:
Мы рады также, что сегодня с нами
Ющенко Виктор. Ох, сколько лет и зим…
Ведущие по очереди:
– Экс-губернатр, экс-министр, депутат Евгений Червоненко!
– Глава Верховной Рады целой кучи лет – Литвин!
– Еще один чиновник здесь, который растянулся
Во времени из прошлого сюда, в этот прекрасный год – Мороз!
– Премьер-министром был когда-то
Валерий Пустовойтенко – вот он, смотрите!
Тигран Мартиросян:
А вам, народ, который против (или за – уже не разобрать),
Убийственный вопрос на блюде мы подносим:
«Какой дипломатический «майданчик»
Способен обеспечить мир нашей стране – формат нормандский или
Украинский?»
Сейчас историю последней сотни лет мы вспомним,
Чтобы все поняли: мы тут не прогуляться вышли.
Тигран Мартиросян:
Вопрос царям давно минувших дней. Скажите,
Когда вы правили, учитывали вы,
Что Украина – многих есть культур, религий, языков страна?
Леонид Кравчук (смахивая капельки со лба):
Конечно. Но, как видите,
Мы не смогли...
Василий Голованов:
Но люде же голосовали в 91-м
За президента и на референдуме…
Леонид Кравчук:
За «кращеє життя» они голосовали,
А не за нацию единую. К тому же
Президентам всем, что к власти приходили,
С начала самого все приходилось строить.
У нас традиций нет,
Преемственности нет.
А расскажите нам про идентичность.
Вокруг чего должна объединиться
Страна? Язык, религия, а может,
Территория?
Виктор Ющенко:
Вы знаете…
В этот момент в зал врывается Госпожа Демагогия:
СЛОЖНЕЙ ВОПРОСА НЕТ!
Виктор Ющенко:
О да, вы правы! Нет сложней вопроса!
Виктор Ющенко:
Ну а вообще, конечно же, язык,
И память, и культура, и герои, церковь тоже,
И территория, и все-все-все.
Тигран Мартиросян:
Литвин Владимир, может, вы
Ответите нам на вопрос: «Что же такое
Есть государство современное? Язык иль нация и церковь?
А может, право человека?
Или закон?»
Вы знаете…
Мистер Метафизик:
Нация – есть ощущенье
Общности судьбы!
Да, точно! Боже, как вы правы!
Нация – есть ощущенье
Общности судьбы!
Ученые вот говорят, что демократия
Скоро помрет, но возродится
Национальный интерес. А то
Падут державы – и всему капут.
А Украина…
Мистер Метафизик:
...лихо скроена, но плохо сшита!
Владимир Литвин:
Спасибо, Мистер Метафизик!
Мистер Метафизик:
Из разнообразия можно выжать
Позитивный результат!
Владимир Литвин:
Прям с языка сорвал!
Евгению Червоненко хочу задать вопрос:
«Должно ли государство вмешиваться в дела церкви?»
Дитя Бесконечной Благодарности:
Спасибо всем, кто здесь сегодня есть!
Ведь вы – учителя Евгения!
Евгений Червоненко:
Вы не поверите, но зуб даю, что это правда!
Матушка Ностальгия:
А как ты с Ющенко работал, помнишь?
Евгений Червоненко:
Были времена…
Но вообще считаю, что
С языком, и с церковью
Немного перебор.
Эй, прокуроры и налоговики,
Вы когда в церковь ходите молиться, так хоть
Штаны наденьте.
Василий Голованов:
Хочу спросить я у почтенного Мороза:
«Что с украинским языком? Куда его девать
В условиях войны? Насколько это важно?»
Вот я-то понимаю, но выскажетесь вы.
Александр Мороз:
Поскольку власть нашим согражданам – враги,
Они и безучастны к языку. Но вообще сейчас
У нас трехглавый кит – власть, бизнес, криминал.
Чем дальше в лес, тем хуже солнце видно.
Александр Мороз:
Да, тут и не поспоришь!
Тигран Мартиросян:
Вопрос такой к вам, Павлович Валерий:
«Вот почему мы с кучминских времен
К Европе ни на шаг не приближались,
И даже кандидатами на членство мы не стали?»
Помнишь, как сын пошел твой в первый класс?
Конечно, помню! Процитирую сейчас
Его:
«В школе – кошмар. Ни нам, ни нашему учителю
Учиться не дают». Вот то же и сейчас
В стране.
Дитя Бесконечной Благодарности:
Кравчук был молодец! Ему спасибо!
Матушка Ностальгия:
Вот были времена!
Валерий Пустовойтенко:
Да, Леонид Макарыч
Умница, тут даже говорить не нужно!
Начинается визуализация результатов переписи населения 2001 года. Разговор продолжается. Бывшие политические противники и союзники высказываются по очереди, внимательно выслушивают друг друга и вскоре тихонько расходятся.
Послевкусие
Этой осенью появились два новых масштабных политических шоу, схожих по стилистике и формату – «Народ против» с Натальей Влащенко и «Украинский формат». Несмотря на внешнюю схожесть, между программами есть принципиальная разница – в подаче вопросов и ведении диалога.
Если в премьерном выпуске «Народ против» у оппонентов не получалось избежать привычного поливания грязью, соскакивания с темы и вопросов, то «Украинский формат» даже немного удивляет своей сдержанностью и мягким ведением дискуссии.
Хотя было бы резонно предположить, что избежать словесных перепалок здесь удалось благодаря возрасту приглашенных – все-таки 73-летнему Александру Морозу, 63-летнему Виктору Ющенко и 83-летнему Леониду Кравчуку уже не пристало устраивать петушиные бои.
Первая часть премьерного выпуска больше напоминает дискуссионный кружок, в котором почтенные старцы делятся своими мыслями на заданные темы – спокойно, внимательно слушая друг друга. Без демагогии не обошлось, но, по сравнению с риторикой политиков «новой старой волны», она выглядела скорее как долгое вступление к ответу.
В отличие от «Народ против», у шоу «Украинский формат» нет жесткого и усложненного регламента. Это подчеркивает разницу и цели обеих программ – «Народ против» направлена на подавление и сдерживание гостей, в то время как «Украинский формат» в большей степени нацелен на разговор.
Тигран Мартиросян и Василий Голованов отлично смотрятся в паре. Задаваемые вопросы – четкие, структурированные и глобальные. Оба ведущих предельно кратки, не впадают в патетику и ступор, спокойно контролируя все происходящее в студии. При соблюдении этой линии поведения (интересных вопросов, мгновенного пресечения конфликтов, ведения разговора и настойчивости со стороны ведущих) проект «Украинский формат» имеет все шансы стать политическим шоу № 1, за которое не стыдно.