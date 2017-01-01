Шоу «Пробуддись» обвиняют в ужасе и насилии

В отчете за прошлый год Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил об успехах в борьбе с телеканалами, которые в дневное время транслируют неблагоприятный для детской психики контент. Однако речь шла не только о канале СТБ, которому уже выписали предупреждение, но и об утреннем шоу «Пробуддись» на «НЛО TV».

Похоже, что Алексей Дурнев попал в немилость и его ждут не самые приятные разбирательства. Правда, сам регулятор пока еще не назначал внеплановую проверку, но направил обращение в Институт социальной и политической психологии НАН Украины, попросив изучить видеозаписи программы и предоставить профессиональное заключение, определив потенциальное негативное воздействие такого контента на детскую аудиторию.

Так вот, ноябрьский мониторинг регулятора зафиксировал в программе «Пробуддись» «постоянную трансляцию сюжетов, которые могут влиять на физическое, умственное или нравственное развитие детей и юношества; содержат насилие и сцены, вызывающие ужас и обращенные к сексуальным инстинктам».

Какие именно моменты в шоу «Пробуддись» смутили сотрудников госоргана, не указано.

Фото: Максим Лисовой