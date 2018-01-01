Шок-контент: тизер к хоррору напугал зрителей еще до выхода фильма

Ролик выполнен в виде скримера – техники, которая часто используемой в фильмах ужасов и видеоиграх, и предназначена для того, чтобы напугать человека резкой сменой изображения. Причем в случае с «Проклятием монахини» киноделы решили схитрить и добавить в тизер значок уменьшающегося звука, как на ноутбуках марки Apple. Логично, что в такой момент человек начнет исправлять положение, увеличивая степень звучания, и получит микроинфаркт после появления вопящей монашки.

«Если я вижу трейлер «Монахини», всплывающий в качестве рекламы, когда я смотрю что-то на YouTube, то закрываю его руками, – пожаловалась в соцсетях одна из пользователей, просмотревших тизер. – Я УСТАЛА БОЯТЬСЯ, КОГДА СМОТРЮ ВИДЕО».

После огромного количества жалоб на проблему обратили внимание администраторы YouTube. Представители сервиса объявили о том, что запрещают тизер «Проклятия монахини» как ролик, нарушающий политику шокирующего контента.