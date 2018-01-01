Шок-контент: тизер к хоррору напугал зрителей еще до выхода фильма

По многочисленным просьбам пользователей модераторы YouTube заблокировали последний проморолик грядущей картины «Проклятие монахини» (The Nun), так как посчитали его слишком пугающим.
На вторую половину 2018 года запланирован выход спин-оффа к «Заклятию-2». Фильм ужасов «Проклятие монахини» от английского кинематографиста Корина Харди расскажет историю послушницы монастыря, которая совершила самоубийство и приняла облик демона.
Украинская премьера хоррора назначена на 6 сентября, но реклама картины уже настолько напугала зрителей, что они обратились к администраторам YouTube с просьбой не показывать ее на прероллах. Слишком страшный тизер воспроизводился автоматически в качестве рекламной вставки, а из-за короткой длины (пять секунд) ролик невозможно было пропустить.
Ролик выполнен в виде скримера – техники, которая часто используемой в фильмах ужасов и видеоиграх, и предназначена для того, чтобы напугать человека резкой сменой изображения. Причем в случае с «Проклятием монахини» киноделы решили схитрить и добавить в тизер значок уменьшающегося звука, как на ноутбуках марки Apple. Логично, что в такой момент человек начнет исправлять положение, увеличивая степень звучания, и получит микроинфаркт после появления вопящей монашки.
«Если я вижу трейлер «Монахини», всплывающий в качестве рекламы, когда я смотрю что-то на YouTube, то закрываю его руками, – пожаловалась в соцсетях одна из пользователей, просмотревших тизер. – Я УСТАЛА БОЯТЬСЯ, КОГДА СМОТРЮ ВИДЕО».
После огромного количества жалоб на проблему обратили внимание администраторы YouTube. Представители сервиса объявили о том, что запрещают тизер «Проклятия монахини» как ролик, нарушающий политику шокирующего контента.