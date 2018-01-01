Шокирующая правда «Короля Льва»

Режиссер мультфильма «Король Лев» Роб Минкофф и его продюсер Дон Хан заявили, что отец главного героя Муфаса и злодей Шрам никогда не были генетическими братьями, пишет TJournal.

По словам авторов, Муфаса и Шрам – это, скорее, два льва, которые долгое время живут в одном прайде и имеют натянутые отношения.

В сцене диалога между двумя братьями о будущей коронации Симбы Шрам отвернулся от Муфасы, на что тот негативно отреагировал и спросил, не является ли это вызовом. Шрам со вздохом объяснил, что ему досталась «львиная доля ума», но вот «с грубой силой вышла генетическая ошибка».