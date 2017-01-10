Шнуров написал стихотворение в «защиту» пьющих «Боярышник»

Я думала, что все уже забыли о настойке «Боярышник» и цепочке невеселых событий, произошедших в России из-за этой жидкости. Ну вы вспомнили, да? Какие-то люди почему-то выпили совершенно не предназначенное для приема внутрь средство с метиловым спиртом, в следствие чего было зафиксировано (на сегодняшний день) 78 смертей от этого самого «Боярышника».

И вот фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров на днях разразился стихотворением на эту тему, записал его на видео и выложил в Instagram. Как всегда, Шнуров собрал массу комментариев, одни из которых посвящены его острому уму и тонкой иронии, другие – абсолютному неприятию его творчества.

Вы же знаете, где Шнуров – там и мат. Так что при просмотре сделайте звук на компьютере потише, а детей попросите выйти из комнаты.