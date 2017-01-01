Шляпа Тома Харди и рыба каранг: The Guardian назвал список главных злодеев на ТВ-2017

Издание The Guardian опубликовало список главных злодеев на телевидении 2017 года.

В него попали шесть персонажей, одно морское существо, одна шляпа, а также почти все герои сериала «Рассказ служанки».

В списке злодеев также можно увидеть Перри Райт из проекта «Большая маленькая ложь», которого сыграл Александр Скарсгорд, Саймон Фостер из передачи «Доктор Фостер» (актер Берти Карвел) и Тэнди Ньютон из шоу «По долгу службы».

Агента ФБР Дейла Купера из третьего сезона проекта «Твин Пикс» назвали самым безумным злодеем года. Из серийных убийц, появившихся в сериале «Охотник за разумом», в список вошел Эдмунд Кемпер – реальный маньяк, которого сыграл Кэмерон Бриттон.