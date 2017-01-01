Шляпа Тома Харди и рыба каранг: The Guardian назвал список главных злодеев на ТВ-2017

Издание The Guardian опубликовало список главных злодеев на телевидении 2017 года.
В него попали шесть персонажей, одно морское существо, одна шляпа, а также почти все герои сериала «Рассказ служанки».
В списке злодеев также можно увидеть Перри Райт из проекта «Большая маленькая ложь», которого сыграл Александр Скарсгорд, Саймон Фостер из передачи «Доктор Фостер» (актер Берти Карвел) и Тэнди Ньютон из шоу «По долгу службы».
Агента ФБР Дейла Купера из третьего сезона проекта «Твин Пикс» назвали самым безумным злодеем года. Из серийных убийц, появившихся в сериале «Охотник за разумом», в список вошел Эдмунд Кемпер – реальный маньяк, которого сыграл Кэмерон Бриттон.
Также в список включили гигантскую рыбу каранг, которая на самом деле существует. Она появилась в документальной передаче «Голубая планета II».
Шляпу Тома Харди в шоу «Табу» провозгласили самым жутким предметом одежды года: она одновременно слишком большая, слишком маленькая и просто глупая.
Заглавное фото: giphy.com