Школьник отомстил хулигану, переспав с его матерью, а известный порносайт предложил выкупить это секс-видео

В начале августа в сети прогремела новость об американце, который якобы отомстил школьному хулигану, переспав с его матерью после свидания.

По словам матери хулигана, молодой человек был на 20 лет ее младше. Несмотря на то что свидание прошло хорошо и у пары был «невероятный» секс, после окончания встречи Роб (так зовут американца) перестал выходить на связь.

Позже, в надежде повторить свидание, женщина обратилась к ведущим американской радиостанции, которые связались с Робом в прямом эфире, где молодой человек все рассказал. «Можете считать меня конченой сволочью, это лучший день в моей жизни», – сказал он.

На этом прекрасный инфоповод не закончился – и на арену вышел крупный порносайт xHamster, который предложил выкупить секс-видео Роба с матерью хулигана.

По словам представителя xHamster, в компании заинтересовались необычной историей американца, отомстившего обидчику сексом с его матерью. «Мы готовы купить секс-видео Эриел и Роба для категории "мамочки"», – заявили в Twitter порносайта.

Можете, конечно, бросать в меня камни и называть слишком подозрительной, но выглядит это как очень хорошо спланированная рекламная кампания порносайта xHamster.