Шик, блеск и Ани Лорак на творческом вечере Константина Меладзе

Друзья! А вы знаете, что 8 января состоялось событие «из ряда вон выходящее, исключительное»? Так организаторы музыкального фестиваля «Рождество на Роза Хутор» написали о творческом вечере Константина Меладзе. Не знаете, что такое музыкальный фестиваль «Рождество на Роза Хутор», хозяином которого является Григорий Лепс? Если вкратце, то все звезды собираются на горнолыжном курорте совместить приятное с полезным: покататься на лыжах, спеть песен ну и, разумеется, похвастаться нарядами.
Вернемся к творческому вечеру Константина Меладзе. Какой же праздник такого композитора без Веры Брежневой, «ВИА Гры» (старой и новой), Лободы, без группы «Время и Стекло» и, конечно же, Ани Лорак?
Смотрю на Полину Гагарину и становится непонятно: зачем надевать такое объемное платье, если ты не беременна. Так что наряды не молчат.
Вера Брежнева таки знает ориентир и, как никто другой, чувствовала себя на вечере, словно рыба в воде.
И помимо того, что вы увидели, было еще много велюровых пиджаков, лаковых туфель, блестящих платьев, прозрачных глубоких декольте, воланов, золота… В общем, все, что Дуся так любит. Пойду присмотрю себе блестящее платьев пол. Золотое! Хотя нет, вдруг еще в Сочи на концерт позовут и некому будет за бомондом следить.