ТЕЛЕКРИТИКА

Шик, блеск и Ани Лорак на творческом вечере Константина Меладзе

Как звезды зажгли на фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор»

Дуся

Друзья! А вы знаете, что 8 января состоялось событие «из ряда вон выходящее, исключительное»? Так организаторы музыкального фестиваля «Рождество на Роза Хутор» написали о творческом вечере Константина Меладзе. Не знаете, что такое музыкальный фестиваль «Рождество на Роза Хутор», хозяином которого является Григорий Лепс? Если вкратце, то все звезды собираются на горнолыжном курорте совместить приятное с полезным: покататься на лыжах, спеть песен ну и, разумеется, похвастаться нарядами.

Вернемся к творческому вечеру Константина Меладзе. Какой же праздник такого композитора без Веры Брежневой, «ВИА Гры» (старой и новой), Лободы, без группы «Время и Стекло» и, конечно же, Ани Лорак?

Смотрю на Полину Гагарину и становится непонятно: зачем надевать такое объемное платье, если ты не беременна. Так что наряды не молчат.

Вера Брежнева таки знает ориентир и, как никто другой, чувствовала себя на вечере, словно рыба в воде.

Уже в который раз поют, что «притяженья больше нет», но реальность показывает обратное.
Вы тоже иногда думали: куда же делась «жу-жу-жу маленька бджілка»? Вот она!
Да, именно эту женщину зовут Алина Гросу. Уехала учиться в Москву, а сейчас она артистка продюсерского центра Григория Лепса (есть подозрение, что навсегда). Ну а кто музыкальный фестиваль организовывает – того и артисты выступают. И на досках тоже катаются.
Или Алина, судя по маникюру и макияжу, просто с ней сфотографировалась?
А вот и новые творения Константина Меладзе –  MBAND и относительно обновленный состав «ВИА Гры».

И помимо того, что вы увидели, было еще много велюровых пиджаков, лаковых туфель, блестящих платьев, прозрачных глубоких декольте, воланов, золота… В общем, все, что Дуся так любит. Пойду присмотрю себе блестящее платьев пол. Золотое! Хотя нет, вдруг еще в Сочи на концерт позовут и некому будет за бомондом следить.



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