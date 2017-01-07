Шик, блеск и Ани Лорак на творческом вечере Константина Меладзе

Друзья! А вы знаете, что 8 января состоялось событие «из ряда вон выходящее, исключительное»? Так организаторы музыкального фестиваля «Рождество на Роза Хутор» написали о творческом вечере Константина Меладзе. Не знаете, что такое музыкальный фестиваль «Рождество на Роза Хутор», хозяином которого является Григорий Лепс? Если вкратце, то все звезды собираются на горнолыжном курорте совместить приятное с полезным: покататься на лыжах, спеть песен ну и, разумеется, похвастаться нарядами.

Вернемся к творческому вечеру Константина Меладзе. Какой же праздник такого композитора без Веры Брежневой, «ВИА Гры» (старой и новой), Лободы, без группы «Время и Стекло» и, конечно же, Ани Лорак?