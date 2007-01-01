Шестилетнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире

Многие пользователи восхищаются ее кукольной внешностью: у девочки красивые голубые глаза и густые каштановые волосы. Часто в комментариях Настю называют ангелом и совершенством.

Однако встречаются и, мягко говоря, жутковатые комментарии. Так, некоторые пользователи неоднократно просили Настю отрастить челку, чтобы она выглядела более взрослой. Другие же, не стесняясь, приглашали девочку на свидание.