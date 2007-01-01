ТЕЛЕКРИТИКА

Шестилетнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире

Дуся
Шестилетняя жительница Перми Анастасия Князева получила звание «Самая красивая девочка в мире». Несмотря на возраст, Настя в модельном бизнесе с пяти лет, а в Instagram на юную красавицу подписано более полумиллиона человек.

Фото: instagram.com/anna_knyazeva_official/

Многие пользователи восхищаются ее кукольной внешностью: у девочки красивые голубые глаза и густые каштановые волосы. Часто в комментариях Настю называют ангелом и совершенством.

Однако встречаются и, мягко говоря, жутковатые комментарии. Так, некоторые пользователи неоднократно просили Настю отрастить челку, чтобы она выглядела более взрослой. Другие же, не стесняясь, приглашали девочку на свидание.

Фото: instagram.com/anna_knyazeva_official/

Аккаунт в Instagram маленькой модели ведет ее мама – Анна Князева. Собственно, именем матери и назван профиль Насти, что немного странновато. Анна Князева ведет Instagram с 2015 года, за это время она разместила более 800 фотографий дочери. Помимо ведения соцсетей Анна Князева пристально следит за моделью Тиланой Блондо (Thylane Blondeau), которая в свое время также носила титул самой красивой девочки в мире, а в 2007 году стала самой молодой моделью во французском Vogue.

Тилана Блондо

Фото: instagram.com/thylaneblondeau/

Настя Князева уже активно зарабатывает деньги для своих родителей, подписывая контракты с известными брендами. Намерения мамы Насти предельно ясны, однако не все разделяют ее энтузиазм. Некоторые пользователи обвиняют родителей юной красавицы в том, что они делают дочке макияж, а другие просят «позволить девочке побыть ребенком, а не машиной для заработка».

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