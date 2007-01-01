Шестилетнюю россиянку назвали самой красивой девочкой в мире

Многие пользователи восхищаются ее кукольной внешностью: у девочки красивые голубые глаза и густые каштановые волосы. Часто в комментариях Настю называют ангелом и совершенством.
Однако встречаются и, мягко говоря, жутковатые комментарии. Так, некоторые пользователи неоднократно просили Настю отрастить челку, чтобы она выглядела более взрослой. Другие же, не стесняясь, приглашали девочку на свидание.
Аккаунт в Instagram маленькой модели ведет ее мама – Анна Князева. Собственно, именем матери и назван профиль Насти, что немного странновато. Анна Князева ведет Instagram с 2015 года, за это время она разместила более 800 фотографий дочери. Помимо ведения соцсетей Анна Князева пристально следит за моделью Тиланой Блондо (Thylane Blondeau), которая в свое время также носила титул самой красивой девочки в мире, а в 2007 году стала самой молодой моделью во французском Vogue.