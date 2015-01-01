ТЕЛЕКРИТИКА

Шестилетний мальчик заработал $11 миллионов, делая обзоры игрушек на YouTube

Дуся

О шестилетнем ребенке, который заработал $11 миллионов благодаря обзору игрушек на своем YouTube-канале, пишет сегодня издание The Washington Post.


На YouTube-канал шестилетнего Райана подписано 10 миллионов пользователей. Это при том, что он всего лишь тестирует детские игрушки.

Видеоролики записывают родители Райана. Они создали ребенку видеоканал под названием Ryan ToysReview в марте 2015 года. Самое популярное видео на канале посмотрели 800 миллионов человек.

Канал ребёнка стремительно набирает популярность. За всё время его существования видеообзоры в общей сложности набрали больше 16 миллиардов просмотров.

Райан попал в недавний список Forbes. По оценке издания, видеоблогер заработал $11 млн за последний год.

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