Шестилетний мальчик заработал $11 миллионов, делая обзоры игрушек на YouTube

О шестилетнем ребенке, который заработал $11 миллионов благодаря обзору игрушек на своем YouTube-канале, пишет сегодня издание The Washington Post.
На YouTube-канал шестилетнего Райана подписано 10 миллионов пользователей. Это при том, что он всего лишь тестирует детские игрушки.
Видеоролики записывают родители Райана. Они создали ребенку видеоканал под названием Ryan ToysReview в марте 2015 года. Самое популярное видео на канале посмотрели 800 миллионов человек.
Канал ребёнка стремительно набирает популярность. За всё время его существования видеообзоры в общей сложности набрали больше 16 миллиардов просмотров.
Райан попал в недавний список Forbes. По оценке издания, видеоблогер заработал $11 млн за последний год.