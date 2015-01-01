Шестилетний мальчик заработал $ 11 миллионов, делая обзоры игрушек на YouTube

На YouTube-канал шестилетнего Райана подписано 10 миллионов пользователей. Это при том, что он всего лишь тестирует детские игрушки.

Видеоролики записывают родители Райана: в марте 2015 года они создали для него видеоканал под названием Ryan ToysReview. Самое популярное видео посмотрели 800 миллионов человек.

Этот канал стремительно набирает популярность. За все время его существования видеообзоры в общей сложности набрали больше 16 миллиардов просмотров.