Шестилетний мальчик заработал $ 11 миллионов, делая обзоры игрушек на YouTube

О шестилетнем ребенке, который заработал $11 миллионов благодаря обзору игрушек на своем YouTube-канале, пишет сегодня издание The Washington Post.
На YouTube-канал шестилетнего Райана подписано 10 миллионов пользователей. Это при том, что он всего лишь тестирует детские игрушки.
Видеоролики записывают родители Райана: в марте 2015 года они создали для него видеоканал под названием Ryan ToysReview. Самое популярное видео посмотрели 800 миллионов человек.
Этот канал стремительно набирает популярность. За все время его существования видеообзоры в общей сложности набрали больше 16 миллиардов просмотров.
Недавно Райан попал в список Forbes. По оценке издания, за последний год видеоблогер заработал $11 миллионов.