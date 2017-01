«Шерлок Холмс будет покруче Джеймса Бонда»: в прессе развернулась изысканная перепалка между критиками и создателями «Шерлока»

В кои-то веки в новогодний период по волшебному ящику крутят не «Иронию судьбы», а выпускают первую серию четвертого сезона «Шерлока»! Но, естественно, нашлись те, кому новый выпуск британского творения пришелся не по нраву. Один нерадивый критик посмел написать, что, по его мнению, «Шерлок медленно превращается в искаженную версию Джеймса Бонда и так продолжаться не может». На что один из создателей сериала Марк Гатисс сразу же предоставил ответ в газете The Guardian, причем в виде стихотворения, сообщает «Медуза».

It doesn’t take a sleuth to tell you that Sherlock Holmes is cooler than James Bond.

007 may drink and gamble, but Holmes is the emperor of his own mind palace.

Bond may drive an Aston Martin and fight with his fists, but Holmes can captivate a room with nothing more than his words.

If you can think at the speed of light, you don’t need a pen that’s also a grenade.

Для тех, кто еще не успел выполнить цель «выучить английский в 2017-м», переведу:

«Не нужно нанимать сыщика, чтобы сказать вам: Шерлок Холмс покруче Джеймса Бонда будет.

007 выпивает и участвует в пари, но Холмс – царь разума, как тут ни крути.

Бонд рулит Aston Martin, дерется кулаками, но Холмс может очаровать всех, едва он скажет «Hi there».

Если ты можешь думать со скоростью света, тебе не нужна ручка, которая является также и гранатой, которая всех взорвет».

В английском варианте, конечно, с рифмой получше, но в целом, я думаю, мысль ясна. И это, дорогие мои, только начало стихотворения! В общем, на сериал лучше не сетовать, а то еще и книгу в ответ напишут! Хотя я почитала бы с радостью.

Фото: kogda.biz