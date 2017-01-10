Сериал «Теория Большого взрыва» могут прикрыть из-за актеров

Ну и запросики у них – у этих актеров американского ситкома «Теория Большого взрыва». Если помните, когда-то с ними уже возникала проблема: исполнители главных ролей взбунтовались и запросили такие гонорары, что сериал чуть не закрыли. И вот снова. Как сообщает LentaRu со ссылкой на The Hollywood Reporter, съемки «Теории Большого взрыва» вновь оказались на грани срыва из-за трудных переговоров с актерами по поводу продления контрактов.

По словам исполнительного продюсера компании CBS Entertainment Гленна Геллера, договоренности с исполнителями главных ролей еще не достигнуты, а текущие контракты подходят к концу. «Переговоры продолжаются, – говорит Геллер. – Они трудные, но вроде как это нормально. Мы настроены с осторожным оптимизмом».

Двенадцатый из 24 эпизодов десятого сезона сериала вышел в эфир 5 января. Предыдущие договоры были заключены три года назад после завершения седьмого сезона и касались продления ситкома до десятого сезона включительно. Сейчас актеры просят существенного повышения гонораров.

На данный момент «Теория Большого взрыва» – один из самых популярных сериалов. В 2014 году три главных актера добились гонораров в миллион долларов за получасовую серию.

Фото: «Кинопоиск»